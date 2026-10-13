Rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka nie pozwolił przedstawicielom stacji TV Republika zadać pytania podczas konferencji prasowej. Jak informuje Interia, po zakończeniu sesji pytań przedstawiciele stacji poprosili o udzielenie im głosu. W odpowiedzi Szłapka stwierdził, że tego dnia nie będą zadawać pytań, i dodał, że dziennikarze mogą przeprosić i opuścić wydarzenie.

Krytyka materiałów stacji

Wcześniej rzecznik rządu mówił o rozpowszechnianiu dezinformacji w związku z niedawnymi atakami w szkołach. Jako przykład pokazał paski informacyjne, które TV Republika wyświetlała na antenie. Jeden z nich zawierał apel, aby następnego dnia nie wysyłać dzieci do szkół, inny dotyczył strachu rodziców przed wysyłaniem dzieci na naukę.

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Szłapka oświadczył, że w takich sytuacjach niebezpieczne jest celowe potęgowanie paniki. Nazwał działania stacji niedopuszczalnymi i wyraził opinię, że takie treści zagrażają bezpieczeństwu państwa, obywateli i dzieci.

Odmowa udzielenia głosu

Według Interii Szłapka wyjaśnił swoją odmowę tym, co przedstawiciele TV Republika zrobili w ciągu ostatnich dni. Oświadczył również, że jego zdaniem działań stacji nie można nazwać wyłącznie dezinformacją.

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