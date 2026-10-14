На Генеральной Ассамблее ООН Украина, ЕС и 47 государств призвали немедленно вернуть Запорожскую АЭС
В ходе общих прений Первого комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина вместе с 47 государствами-партнерами и Европейским Союзом обнародовала совместное заявление, в котором решительно осудила российскую агрессию, ядерную риторику Кремля и удары по гражданской энергетической инфраструктуре.
Подписавшиеся стороны подтвердили суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркнув недопустимость любых территориальных завоеваний, полученных путем применения силы. В документе отмечается, что оккупация, милитаризация Запорожской АЭС и попытки её незаконного перезапуска создают колоссальные риски для международной ядерной безопасности.
Участники заявления выдвинули требования к РФ:
* Немедленно и безоговорочно прекратить огонь
.* Вывести с территории ЗАЭС всех военных и посторонний персонал и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины
.* Немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских работников станции
.* Прекратить попытки запуска реакторов ЗАЭС во время оккупации.
Кроме того, страны осудили военную помощь «РФ» со стороны Беларуси, Ирана и КНДР и подтвердили намерение привлечь виновных к ответственности за военные преступления и нанесенный ущерб.
Источник: совместное заявление, «Энергоатом».
На 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 63 страны поддержали резолюцию о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в Украине. Документ, в частности, предусматривает вывод несанкционированного российского военного и иного персонала с Запорожской АЭС и восстановление полного суверенного контроля Украины над станцией.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.