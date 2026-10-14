В ходе общих прений Первого комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина вместе с 47 государствами-партнерами и Европейским Союзом обнародовала совместное заявление, в котором решительно осудила российскую агрессию, ядерную риторику Кремля и удары по гражданской энергетической инфраструктуре.

Подписавшиеся стороны подтвердили суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подчеркнув недопустимость любых территориальных завоеваний, полученных путем применения силы. В документе отмечается, что оккупация, милитаризация Запорожской АЭС и попытки её незаконного перезапуска создают колоссальные риски для международной ядерной безопасности.

Участники заявления выдвинули требования к РФ:

* Немедленно и безоговорочно прекратить огонь

.* Вывести с территории ЗАЭС всех военных и посторонний персонал и вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины

.* Немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских работников станции

.* Прекратить попытки запуска реакторов ЗАЭС во время оккупации.

Кроме того, страны осудили военную помощь «РФ» со стороны Беларуси, Ирана и КНДР и подтвердили намерение привлечь виновных к ответственности за военные преступления и нанесенный ущерб.

Источник: совместное заявление, «Энергоатом».

На 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 63 страны поддержали резолюцию о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в Украине. Документ, в частности, предусматривает вывод несанкционированного российского военного и иного персонала с Запорожской АЭС и восстановление полного суверенного контроля Украины над станцией.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит миссии на 19 электрических подстанций, критически важных для работы украинских атомных электростанций.

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