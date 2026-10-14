Скончался израильский военный эксперт Григорий Тамар, который поддерживал Украину

В Израиле скончался военный эксперт, публицист и писатель Григорий Тамар. Ему было 54 года. Он имел звание капитана запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

По его словам, Тамар с самого начала полномасштабной российской агрессии последовательно поддерживал Украину, помогал обучать украинских военных медиков и публично выступал за оказание помощи нашему государству.

Асман отметил, что знал эксперта лично и общался с ним во время интервью. Несмотря на разногласия во взглядах на отдельные вопросы израильской политики, в вопросе поддержки Украины у них была общая позиция.

Григорий Тамар был известен широкой русскоязычной аудитории в Израиле и за его пределами.

Главный раввин Украины выразил соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и уважал Тамара.

Источник: главный раввин Украины Моше Реувен Асман, Facebook

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