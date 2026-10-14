Помер ізраїльський військовий експерт Григорій Тамар, який підтримував Україну

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В Ізраїлі помер військовий експерт, публіцист і письменник Григорій Тамар. Йому було 54 роки. Він мав звання капітана запасу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман.

За його словами, Тамар від початку повномасштабної російської агресії послідовно підтримував Україну, допомагав тренувати українських військових медиків і публічно виступав за надання допомоги нашій державі.

Асман зазначив, що знав експерта особисто та спілкувався з ним під час інтерв’ю. Попри розбіжності в поглядах на окремі питання ізраїльської політики, у питанні підтримки України вони мали спільну позицію.

Григорій Тамар був відомий широкій російськомовній аудиторії в Ізраїлі та за його межами.

Головний рабин України висловив співчуття родині, друзям і всім, хто знав та поважав Тамара.

Джерело: головний рабин України Моше Реувен Асман, Facebook

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