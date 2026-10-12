10月12日，美国驻沙特阿拉伯大使馆在该王国机场遭遇一系列袭击后，连续第三天更新安全警报。该外交使团敦促美国公民在使用该国主要机场时保持高度谨慎。

对美国人员的限制

据阿纳多卢通讯社报道，美国使团于10月10日、11日和12日发布了安全警报。最新警报提及周日针对利雅得哈立德国王国际机场的更多袭击，以及针对达曼法赫德国王机场的一次袭击。

美国政府驻沙特阿拉伯人员使用利雅得哈立德国王机场以及吉达和达曼的机场，须获得特别许可。

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大使馆警告称，可能出现航班取消、空域关闭和其他旅行中断。建议旅客直接向航空公司和机场查询航班状态，并考虑以私家车、火车或巴士作为航空旅行的替代方式。

其他建议及袭击后果

美国政府人员也不得靠近与也门的边境32公里以内。前往吉赞、阿西尔和纳季兰省，以及卡提夫、延布和塔伊夫等城市，均须获得特别许可。美国公民被建议关注当地媒体，并在发生空袭时遵从沙特当局的指示。

据沙特当局和外交消息人士称，周末期间针对利雅得机场的袭击造成14人死亡，另有320人受伤。由沙特阿拉伯领导、支持也门国际公认政府的联盟将针对民用机场的袭击归咎于胡塞武装，并表示打算作出强硬回应。

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