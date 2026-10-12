Посольство США в Саудовской Аравии 12 октября третий день подряд обновило предупреждение безопасности после серии атак на аэропорты королевства. Дипмиссия призвала граждан США проявлять крайнюю осторожность при использовании крупных аэропортов страны.

Ограничения для сотрудников США

Как сообщает Anadolu Agency, американская миссия выпускала предупреждения безопасности 10, 11 и 12 октября. В последнем из них упоминаются дополнительные атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и атака, направленная на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме, в воскресенье.

Сотрудникам правительства США в Саудовской Аравии требуется специальное разрешение для использования аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, а также аэропортов в Джидде и Даммаме.

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Посольство предупредило о возможных отменах рейсов, закрытии воздушного пространства и других сбоях в поездках. Путешественникам посоветовали проверять статус рейсов непосредственно у авиакомпаний и аэропортов, а в качестве альтернативы авиаперелетам рассмотреть частные автомобили, поезда или автобусы.

Другие рекомендации и последствия атак

Сотрудникам правительства США также запрещено приближаться к границе с Йеменом ближе чем на 32 километра. Для поездок в провинции Джизан, Асир и Наджран, а также в города Катиф, Янбу и Таиф им необходимо специальное разрешение. Гражданам США посоветовали следить за местными СМИ и выполнять указания саудовских властей в случае воздушной атаки.

По данным саудовских властей и дипломатических источников, в результате атак на аэропорт в Эр-Рияде в течение выходных погибли 14 человек, еще 320 получили ранения. Коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддерживающая международно признанное правительство Йемена, возложила ответственность за атаки на гражданские аэропорты на хуситов и заявила о намерении жестко ответить.

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