UE ostrzegła platformy w związku z transmisją planowanej egzekucji w USA — France 24
Unia Europejska ostrzegła platformy cyfrowe o obowiązku moderowania treści w związku z możliwą transmisją online planowanej w USA egzekucji Nidala Hasana. Jak podaje France 24, były psychiatra armii USA ma zostać stracony przez rozstrzelanie 3 grudnia.
Stanowisko UE
Rzecznik UE Thomas Regnier oświadczył, że zgodnie z przepisami Unii platformy muszą sumiennie egzekwować własne warunki korzystania z usług. Jak zaznaczył, w Europie obowiązują jasne zobowiązania dotyczące moderowania szokujących i brutalnych treści, w tym materiałów dotyczących kary śmierci.
Regnier zaznaczył, że Meta wprost zakazuje transmisji na żywo egzekucji, a X i TikTok zakazują szokujących treści oraz gloryfikowania przemocy. Dodał, że jeśli platformy nie będą przestrzegać własnych zasad, UE zastosuje uprawnienia przewidziane w Akcie o usługach cyfrowych, czyli DSA.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Egzekucja Hasana
Sekretarz obrony USA Pete Hegseth i Pentagon zaproponowali transmitowanie egzekucji Hasana. Według publikacji w 2009 roku zastrzelił on 13 osób podczas ataku na bazę wojskową, który France 24 opisuje jako inspirowany przez Al-Kaidę.
Prezydent USA Donald Trump nie sprecyzował, czy egzekucja będzie transmitowana publicznie. Administracja Trumpa wcześniej krytykowała DSA, nazywając tę ustawę narzędziem „zagranicznej cenzury”, jednak w Europie te oskarżenia są odrzucane.