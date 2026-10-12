Unia Europejska ostrzegła platformy cyfrowe o obowiązku moderowania treści w związku z możliwą transmisją online planowanej w USA egzekucji Nidala Hasana. Jak podaje France 24, były psychiatra armii USA ma zostać stracony przez rozstrzelanie 3 grudnia.

Stanowisko UE

Rzecznik UE Thomas Regnier oświadczył, że zgodnie z przepisami Unii platformy muszą sumiennie egzekwować własne warunki korzystania z usług. Jak zaznaczył, w Europie obowiązują jasne zobowiązania dotyczące moderowania szokujących i brutalnych treści, w tym materiałów dotyczących kary śmierci.

Regnier zaznaczył, że Meta wprost zakazuje transmisji na żywo egzekucji, a X i TikTok zakazują szokujących treści oraz gloryfikowania przemocy. Dodał, że jeśli platformy nie będą przestrzegać własnych zasad, UE zastosuje uprawnienia przewidziane w Akcie o usługach cyfrowych, czyli DSA.

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Egzekucja Hasana

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth i Pentagon zaproponowali transmitowanie egzekucji Hasana. Według publikacji w 2009 roku zastrzelił on 13 osób podczas ataku na bazę wojskową, który France 24 opisuje jako inspirowany przez Al-Kaidę.

Prezydent USA Donald Trump nie sprecyzował, czy egzekucja będzie transmitowana publicznie. Administracja Trumpa wcześniej krytykowała DSA, nazywając tę ustawę narzędziem „zagranicznej cenzury”, jednak w Europie te oskarżenia są odrzucane.

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