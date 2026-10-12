Европейский союз предупредил цифровые платформы об обязанности модерировать контент в связи с возможной онлайн-трансляцией запланированной в США казни Нидала Хасана. Как сообщает France 24, бывшего психиатра армии США планируют казнить через расстрел 3 декабря.

Позиция ЕС

Представитель ЕС Томас Ренье заявил, что по правилам Евросоюза платформы должны добросовестно применять собственные условия пользования. По его словам, в Европе действуют четкие обязательства по модерации шокирующего и насильственного контента, в частности материалов о смертной казни.

Ренье отметил, что Meta прямо запрещает прямые трансляции казней, а X и TikTok запрещают шокирующий контент и прославление насилия. Он добавил, что в случае невыполнения платформами собственных правил ЕС применит полномочия, предусмотренные Законом о цифровых услугах, или DSA.

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Казнь Хасана

Министр обороны США Пит Хегсет и Пентагон предложили транслировать казнь Хасана. По данным издания, в 2009 году он застрелил 13 человек во время нападения на военную базу, которое France 24 описывает как вдохновленное «Аль-Каидой».

Президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли казнь транслироваться публично. Администрация Трампа ранее критиковала DSA, называя этот закон инструментом «иностранной цензуры», однако в Европе эти обвинения отвергают.

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