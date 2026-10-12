ЄС попередив платформи через трансляцію запланованої страти у США — France 24

Європейський Союз попередив цифрові платформи про обов’язок модерувати контент у зв’язку з можливою онлайн-трансляцією запланованої у США страти Нідала Хасана. Як повідомляє France 24, колишнього психіатра армії США планують стратити через розстріл 3 грудня.

Позиція ЄС

Речник ЄС Томас Реньє заявив, що за правилами Євросоюзу платформи мають сумлінно застосовувати власні умови користування. За його словами, у Європі діють чіткі зобов’язання щодо модерації шокуючого й насильницького контенту, зокрема матеріалів про смертну кару.

Реньє зазначив, що Meta прямо забороняє прямі трансляції страт, а X і TikTok забороняють шокуючий контент та прославляння насильства. Він додав, що у разі невиконання платформами власних правил ЄС застосує повноваження, передбачені Законом про цифрові послуги, або DSA.

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Страта Хасана

Міністр оборони США Піт Гегсет і Пентагон запропонували транслювати страту Хасана. За даними видання, у 2009 році він застрелив 13 людей під час нападу на військовій базі, який France 24 описує як натхненний «Аль-Каїдою».

Президент США Дональд Трамп не уточнив, чи транслюватимуть страту публічно. Адміністрація Трампа раніше критикувала DSA, називаючи цей закон інструментом «іноземної цензури», однак у Європі ці звинувачення заперечують.

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