W USA zatrzymano 62-letniego kolumbijskiego biznesmena Alvaro Pulido, którego amerykańskie władze poszukiwały w związku z zarzutami dotyczącymi rzekomego prania środków wyprowadzonych z wenezuelskiego państwowego programu socjalnego. Jak podaje BBC News, Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Pulido został zatrzymany w niedzielę podczas operacji grupy zadaniowej Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego.

Amerykański urząd nie podał, w jaki sposób Pulido znalazł się w areszcie w USA. Według oświadczenia prokuratury USA ma on stawić się przed sądem we wtorek. Wcześniej amerykańska Agencja ds. Zwalczania Narkotyków oraz Departament Stanu oferowały nagrodę w wysokości 10 mln dolarów za informacje prowadzące do jego zatrzymania.

Zarzuty w dwóch sprawach

Prokuratura USA poinformowała, że Pulido figuruje w dwóch federalnych aktach oskarżenia związanych z rzekomym praniem ponad 2 mld dolarów w ramach wenezuelskich schematów łapówkarskich. Według amerykańskich prokuratorów on i czterech innych oskarżonych wręczali łapówki wenezuelskim urzędnikom, aby uzyskiwać kontrakty na dostawy żywności i leków dla osób o niskich dochodach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prokuratorzy twierdzą również, że uczestnicy schematu znacznie zawyżali ceny dla władz Wenezueli, a uzyskane środki prali za pośrednictwem rachunków bankowych za granicą, w tym w USA.

Związek ze sprawą Alexa Saaba

Amerykańscy prokuratorzy osobno twierdzą, że Pulido wraz z kolumbijskim biznesmenem Alexem Saabem wyprał 350 mln dolarów w ramach innego rzekomego schematu łapówkarskiego związanego z wenezuelskim systemem wymiany walut. Według śledztwa wykorzystywano do tego rachunki bankowe na Florydzie.

Pulido przebywał w areszcie w Wenezueli od marca 2023 roku w związku z zarzutem wyprowadzania zysków państwowej spółki naftowej PDVSA. Saab, który wcześniej miał bliskie związki z władzami Wenezueli i pełnił funkcję ministra przemysłu, w ubiegłym miesiącu przyznał się do prania pieniędzy przed sądem w USA.

Czytaj nas na