В США задержали 62-летнего колумбийского бизнесмена Альваро Пулидо, которого американские власти разыскивали по обвинениям в предполагаемом отмывании средств, выведенных из венесуэльской государственной социальной программы. Как сообщает BBC News, Министерство юстиции США заявило, что Пулидо задержали в воскресенье в ходе операции рабочей группы Министерства внутренней безопасности.

Американское ведомство не сообщило, каким образом Пулидо оказался под стражей в США. По заявлению прокуратуры США, он должен предстать перед судом во вторник. Ранее Управление по борьбе с наркотиками США и Государственный департамент предлагали вознаграждение в $10 млн за информацию, которая приведет к его задержанию.

Обвинения по двум делам

Прокуратура США заявила, что Пулидо фигурирует в двух федеральных обвинительных заключениях, связанных с предполагаемым отмыванием более $2 млрд в рамках венесуэльских коррупционных схем. По версии американских прокуроров, он и еще четверо обвиняемых давали взятки венесуэльским чиновникам, чтобы получать контракты на поставку продовольствия и лекарств для малоимущих людей.

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Прокуроры также утверждают, что участники схемы существенно завышали цены для венесуэльских властей, а полученные средства отмывали через банковские счета за рубежом, в том числе в США.

Связь с делом Алекса Сааба

Американские прокуроры отдельно заявляют, что Пулидо вместе с колумбийским бизнесменом Алексом Саабом отмывал $350 млн в рамках другой предполагаемой коррупционной схемы, связанной с венесуэльской системой обмена валют. По данным следствия, для этого использовались банковские счета во Флориде.

Пулидо находился под стражей в Венесуэле с марта 2023 года по обвинению в выводе доходов государственной нефтяной компании PDVSA. Сааб, который ранее имел тесные связи с венесуэльскими властями и занимал должность министра промышленности, в прошлом месяце признал вину в отмывании средств в суде США.

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