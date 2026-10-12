В США задержали Альваро Пулидо, обвиняемого в отмывании более $2 млрд — BBC News
В США задержали 62-летнего колумбийского бизнесмена Альваро Пулидо, которого американские власти разыскивали по обвинениям в предполагаемом отмывании средств, выведенных из венесуэльской государственной социальной программы. Как сообщает BBC News, Министерство юстиции США заявило, что Пулидо задержали в воскресенье в ходе операции рабочей группы Министерства внутренней безопасности.
Американское ведомство не сообщило, каким образом Пулидо оказался под стражей в США. По заявлению прокуратуры США, он должен предстать перед судом во вторник. Ранее Управление по борьбе с наркотиками США и Государственный департамент предлагали вознаграждение в $10 млн за информацию, которая приведет к его задержанию.
Обвинения по двум делам
Прокуратура США заявила, что Пулидо фигурирует в двух федеральных обвинительных заключениях, связанных с предполагаемым отмыванием более $2 млрд в рамках венесуэльских коррупционных схем. По версии американских прокуроров, он и еще четверо обвиняемых давали взятки венесуэльским чиновникам, чтобы получать контракты на поставку продовольствия и лекарств для малоимущих людей.
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Прокуроры также утверждают, что участники схемы существенно завышали цены для венесуэльских властей, а полученные средства отмывали через банковские счета за рубежом, в том числе в США.
Связь с делом Алекса Сааба
Американские прокуроры отдельно заявляют, что Пулидо вместе с колумбийским бизнесменом Алексом Саабом отмывал $350 млн в рамках другой предполагаемой коррупционной схемы, связанной с венесуэльской системой обмена валют. По данным следствия, для этого использовались банковские счета во Флориде.
Пулидо находился под стражей в Венесуэле с марта 2023 года по обвинению в выводе доходов государственной нефтяной компании PDVSA. Сааб, который ранее имел тесные связи с венесуэльскими властями и занимал должность министра промышленности, в прошлом месяце признал вину в отмывании средств в суде США.