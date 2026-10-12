美国拘留了62岁的哥伦比亚商人阿尔瓦罗·普利多。美国当局此前因其涉嫌洗白从委内瑞拉国家社会项目中转移的资金而对其展开追捕。据BBC News报道，美国司法部表示，普利多于周日在国土安全部特别工作组的一次行动中被拘留。

美国部门没有说明普利多如何在美国被拘押。根据美国检察官办公室的声明，他将于周二出庭。此前，美国缉毒局和国务院曾悬赏1000万美元，以获取能够促成其被捕的信息。

涉及两起案件的指控

美国检察官办公室表示，普利多被列入两份联邦起诉书，这些起诉书涉及委内瑞拉贿赂计划中涉嫌洗白逾20亿美元。美国检察官称，他和另外四名被告向委内瑞拉官员行贿，以获得向低收入人群供应食品和药品的合同。

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检察官还称，该计划的参与者大幅抬高向委内瑞拉当局收取的价格，并通过境外银行账户洗白所得资金，其中包括美国的银行账户。

与亚历克斯·萨博案的关联

美国检察官另称，普利多与哥伦比亚商人亚历克斯·萨博在另一项涉嫌贿赂计划中洗白了3.5亿美元，该计划与委内瑞拉的货币兑换系统有关。根据调查，该计划为此使用了佛罗里达州的银行账户。

自2023年3月起，普利多因被控转移国有石油公司PDVSA的收益而在委内瑞拉被拘押。萨博此前与委内瑞拉当局关系密切，并曾担任工业部长；他于上个月在美国法院承认洗钱罪。

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