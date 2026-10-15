尼日利亚东北部博尔诺州迈拉里一处军事基地在夜间遭袭，约20名安全人员死亡。Premium Times Nigeria报道称，据该媒体消息人士透露，死者包括15名军人和5名民间联合特遣队（CJTF）成员。

古扎马拉地区遇袭

据该媒体消息人士称，袭击发生在周二午夜，地点是位于古扎马拉地方政府区的迈拉里基地。他们认为，此次袭击可能由“博科圣地”组织的圣战分子或其竞争对手“西非伊斯兰国”（ISWAP）实施。

地方行政长官乌马尔·谢里夫向Punch报证实了袭击事件，并表示军方击退了袭击。当地居民也向该媒体称，多名袭击者死亡，但未说明确切人数。

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暂无官方评论

尼日利亚军方尚未就该事件发表官方评论。在该国东北部活动的“哈丁凯”联合特遣队发言人穆罕默德·戈尼未回应Premium Times Nigeria就此次袭击提出的问询。

据该媒体报道，上个月，军方在空中力量支持下击退了ISWAP对迈拉里一处军事阵地的袭击。当时有报道称，4名ISWAP武装分子死亡，并缴获了一批武器，其中包括一台摄像机。

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