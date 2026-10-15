Около 20 представителей сил безопасности погибли во время ночной атаки на военную базу в Майрари в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Как сообщает Premium Times Nigeria, по данным источников издания, среди погибших — 15 военных и пятеро членов Гражданской объединенной оперативной группы (CJTF).

Атака в районе Гузамала

По информации источников издания, нападение произошло в полночь во вторник на базе в Майрари, расположенной в районе местного самоуправления Гузамала. Они предполагают, что атаку могли совершить джихадисты группировки «Боко Харам» или ее соперника — «Исламского государства в Западной Африке» (ISWAP).

Глава местной администрации Умар Шериф подтвердил факт нападения газете Punch и заявил, что военные отразили атаку. Местные жители также сообщили изданию о гибели многих нападавших, однако точного числа не назвали.

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Официального комментария нет

Нигерийские военные официально не комментировали инцидент. Представитель объединенной оперативной группы «Хадин Кай», действующей на северо-востоке страны, Мохаммед Гони не ответил на запрос Premium Times Nigeria относительно атаки.

В прошлом месяце, по данным издания, военные при поддержке авиации отразили нападение ISWAP на военную позицию в Майрари. Тогда сообщалось о гибели четырех боевиков ISWAP и изъятии запаса оружия, в частности камеры.

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