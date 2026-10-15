Około 20 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa zginęło podczas nocnego ataku na bazę wojskową w Mairari w stanie Borno, w północno-wschodniej Nigerii. Jak informuje Premium Times Nigeria, według źródeł redakcji wśród zabitych było 15 żołnierzy i pięciu członków Cywilnej Połączonej Grupy Zadaniowej (CJTF).

Atak w rejonie Guzamala

Według źródeł redakcji atak nastąpił o północy we wtorek w bazie w Mairari, położonej na obszarze samorządowym Guzamala. Przypuszczają one, że atak mogli przeprowadzić dżihadyści z Boko Haram lub jego rywala — Islamskiego Państwa w Afryce Zachodniej (ISWAP).

Przewodniczący lokalnej administracji Umar Sherif potwierdził atak gazecie Punch i oświadczył, że wojsko odparło atak. Mieszkańcy również poinformowali redakcję o śmierci wielu napastników, jednak nie podali dokładnej liczby.

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Brak oficjalnego komentarza

Nigeryjskie wojsko oficjalnie nie skomentowało incydentu. Mohammed Goni, rzecznik Połączonej Grupy Zadaniowej Hadin Kai, działającej w północno-wschodniej części kraju, nie odpowiedział na zapytanie Premium Times Nigeria dotyczące ataku.

W ubiegłym miesiącu, według redakcji, wojsko przy wsparciu lotnictwa odparło atak ISWAP na pozycję wojskową w Mairari. Wówczas informowano o śmierci czterech bojowników ISWAP i przejęciu zapasu broni, w tym kamery.

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