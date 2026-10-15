У штаті Борно на північному сході Нігерії під час нічної атаки на військову базу в Маїрарі загинули приблизно 20 представників сил безпеки. Як повідомляє Premium Times Nigeria, за даними джерел видання, серед загиблих — 15 військових і п’ятеро членів Цивільної об’єднаної оперативної групи (CJTF).

Атака в районі Гузамала

За інформацією джерел видання, напад стався опівночі у вівторок на базі в Маїрарі, що розташоване в районі місцевого самоврядування Гузамала. Вони припускають, що атаку могли здійснити джихадисти угруповання «Боко Харам» або його суперника — «Ісламської держави в Західній Африці» (ISWAP).

Голова місцевої адміністрації Умар Шериф підтвердив факт нападу газеті Punch і заявив, що військові відбили атаку. Місцеві жителі також повідомили виданню про загибель багатьох нападників, однак точної кількості не назвали.

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Офіційного коментаря немає

Нігерійські військові офіційно не коментували інцидент. Речник спільної оперативної групи «Хадін Кай», яка діє на північному сході країни, Мохаммед Гоні не відповів на запит Premium Times Nigeria щодо атаки.

Минулого місяця, за даними видання, військові за підтримки авіації відбили напад ISWAP на військову позицію в Маїрарі. Тоді повідомлялося про загибель чотирьох бойовиків ISWAP і вилучення запасу зброї, зокрема камери.

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