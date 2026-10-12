W sobotę, 10 października, prezydent USA Donald Trump ogłosił – dość niespodziewanie – porozumienie z Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy. Według jego słów Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton, po pewnym czasie kolejne 500 tysięcy, a następnie milion i dodatkowo trzy miliony ton w przyszłości. Tego samego dnia Departament Skarbu USA wydał tymczasową licencję, która zezwala na te dostawy do kwietnia 2027 roku. Oznacza to nagłe i jednostronne zniesienie sankcji wobec rosyjskiego oleju napędowego, który zajmuje ważne miejsce w ogólnej strukturze eksportu kraju-agresora.

Reakcja świata była, delikatnie mówiąc, niejednoznaczna. Zwolennicy Rosji przyjęli tę wiadomość z triumfem, podczas gdy na Ukrainie, w Europie oraz wśród przeciwników Trumpa wydarzenie to wywołało szok. Nawet w Partii Republikańskiej pojawiły się głosy, że Waszyngton nagradza Putina zamiast wywierać na niego presję w kwestii zakończenia wojny.

Jednak za wszystkimi głośnymi nagłówkami kryje się coś znacznie ważniejszego. Umowa dotycząca oleju napędowego – w rzeczywistości nie dotyczy ona paliwa, a nawet nie gospodarki. Jest to akt polityczny, który po raz kolejny pokazuje: Waszyngton jest gotowy i bardzo chętny do prowadzenia spraw z Moskwą bezpośrednio, nie zważając ani na Kijów, ani na Brukselę. A to był dopiero pierwszy krok – w ciągu kolejnych 48 godzin polityczno-dyplomatyczny krajobraz wokół Ukrainy zmienił się nieodwracalnie, ponieważ Trump zaczął stanowczo wzywać do zmiany władzy w Kijowie i przeprowadzenia wyborów. Jak donoszą media, po raz kolejny wywołało to „zdziwienie i szok” u Zełenskiego i jego zespołu.

Po co Trumpowi umowa z Putinem w sprawie oleju napędowego? Co w rzeczywistości otrzymają w zamian Stany Zjednoczone, a co Moskwa? Jaka jest w tym procesie rola Ukrainy i Europy oraz jak to wszystko wpłynie na wojnę? Analityk polityczny UA.News Mykyta Trachuk wraz z ekspertami zgłębiał tę kwestię.

Polityczny, a nie ekonomiczny charakter umowy

Formalnie wszystko, co się wydarzyło, wygląda na walkę z wysokimi cenami paliwa. W USA olej napędowy kosztuje około 6,30–6,50 dolarów za galon (czyli około 3,7 litra) — jest to bardzo ważna dla amerykańskiej polityki zmienna, która uderza w republikanów w przededniu wyborów uzupełniających. Jednak ilości z Rosji, o których mowa w oświadczeniach Trumpa, są zbyt małe, by realnie wpłynąć na rynek. 300 tysięcy ton, które już teraz zmierzają do Ameryki, nie wystarczy nawet na jeden dzień (!) zużycia. Nawet pełne przywrócenie rosyjskiego eksportu nie przyniesie efektu, dopóki Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie. Oznacza to, że jako porozumienie gospodarcze de facto prawie nie działa.

Natomiast jako akt polityczny – działa w pełni. Zezwolenie na eksport oleju napędowego znacznie zwiększa dochody Federacji Rosyjskiej i poszerza jej zasoby na wojnę, nie wymagając od Moskwy żadnych ustępstw. Trump rozdzielił dwie kwestie, które wcześniej były ze sobą powiązane: zniesienie sankcji i zaprzestanie ataków na ukraiński sektor energetyczny. Rosja uzyskała znaczące złagodzenie reżimu sankcji, a przy tym nie jest nic winna w zamian. To absolutny triumf polityczny dla Putina, nie da się tego inaczej ująć.

Wiadomo, że Trump początkowo domagał się od Kijowa jednostronnego zaprzestania ataków na rafinerie. Zełenski odmówił, podobno aż sześć (!) razy, nalegając na symetryczne kroki ze strony Moskwy. Dopiero za siódmym razem Trump podjął bezpośrednie rozmowy z Putinem. To pogrzebało ideę energetycznego rozejmu na zasadzie wzajemności, którą Kijów promował od miesięcy.

Co więcej: według doniesień mediów Amerykanie zagrozili wstrzymaniem przekazywania danych wywiadowczych Siłom Zbrojnym Ukrainy, jeśli ataki na rafinerie będą kontynuowane. A to radykalnie ograniczy zarówno zdolności bojowe Ukrainy, jak i jej i tak ostatnio, niestety, niezbyt duże możliwości skutecznego odpierania ataków powietrznych Putina — a także w ogóle wczesnego ich wykrywania.



Reakcja Ukrainy i Europy: szok i bezsilność

Kijów zareagował dość emocjonalnie. Zełenski dał do zrozumienia, że uważa decyzję Trumpa za słabą i błędną. Ukraińska delegacja, nawiasem mówiąc, właśnie w sobotę przebywała w Stanach Zjednoczonych na rozmowach z Amerykanami i Europejczykami – i została zaskoczona. Rozmowy zakończono przedwcześnie.

Dla administracji na ulicy Bankowej wszystko to wygląda jak strategiczna porażka i „wbicie noża w plecy” ze strony amerykańskich partnerów. Cała strategia Kijowa na rok 2026 opierała się na tym, by aktywnie uderzać w Rosję (w szczególności w rafinerie) i w ten sposób wynegocjować rozejm energetyczny i morski na zasadzie wzajemności, a w przypadku odmowy Moskwy – skłonić Trumpa do przyjęcia „piekielnych sankcji” imienia Lindsey Graham. Tymczasem stało się dokładnie odwrotnie: Waszyngton zniosł część sankcji, nie prosząc o nic dla Ukrainy i, jak się wydaje, nawet nie próbując tego zrobić. Jedna z kluczowych dźwigni wpływu Kijowa pękła w wyniku współpracy Trumpa i Putina.

Europa również zareagowała na tę sytuację z głębokim niezrozumieniem. Oficjalne Bruksela i europejscy urzędnicy dali do zrozumienia, że będą nadal wspierać Kijów i wywierać presję sankcyjną na Rosję, nawet pomimo stanowiska i działań Stanów Zjednoczonych. Symboliczne jest to, że już dzisiaj, w poniedziałek 12 października, Europejczycy szybko przyjęli 22. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Jednak jest całkiem prawdopodobne, że jego skuteczność będzie taka sama jak w przypadku wszystkich poprzednich 21 pakietów i nie wpłynie radykalnie na zdolność Rosji do prowadzenia wojny.

Co ciekawe, szef amerykańskiego Ministerstwa Skarbu Scott Bessent, w odpowiedzi na stanowisko UE, nazwał reakcję Europejczyków hipokryzją, przypominając, że sami nie rezygnują z rosyjskich surowców energetycznych. Według urzędnika kraje europejskie od początku wojny zapłaciły Rosji więcej pieniędzy niż przekazały Ukrainie, ponieważ nie były w stanie całkowicie zrezygnować z jej nośników energii. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ ten sam UE, który tak zdecydowanie wspiera Ukrainę i tak zaciekle sprzeciwia się zniesieniu sankcji, od początku 2026 roku importował rekordową ilość 12 mln ton gazu skroplonego z Rosji, przynosząc Putinowi około 8 mld euro na jego wojnę.

Ta wymiana zdań ujawniła jednak głębszy problem: od dawna nie ma już jednolitego zachodniego frontu przeciwko Rosji. Waszyngton zawiera własne umowy dwustronne z Moskwą, całkowicie ignorując stanowisko sojuszników. Dla europejskich przywódców, którzy zainwestowali ogromne zasoby polityczne i finansowe w wsparcie Ukrainy, wygląda to naturalnie jak cios w plecy.



Ultimatum dla Zełenskiego i przyszłość rozejmu energetycznego

W niedzielę Trump dodał jeszcze dwa ważne oświadczenia. Pierwsza to wielokrotne publiczne wezwanie do Zełenskiego, by ustąpił ze stanowiska i przeprowadził wybory. Trump nazwał go główną przeszkodą w zakończeniu konfliktu i stwierdził, że prezydent Ukrainy „nie umie zawierać umów i nigdy ich nie zawiera”. Zwolennicy Trumpa — w tym Elon Musk — natychmiast podchwycili tę tezę. Ukraiński przywódca tradycyjnie odpowiedział na to, że jest gotowy do wyborów, jednak nie może ich przeprowadzić w tej chwili. Jako warunek postawił 60-dniowe zawieszenie broni, na które Rosja najwyraźniej nigdy się nie zgodzi — Kreml już odrzucił ten pomysł.

Drugie oświadczenie Trumpa dotyczyło ogłoszenia rozejmu energetycznego między Rosją a Ukrainą. W poście na Truth Social Trump napisał, że obie strony rzekomo się na to zgodziły i rozejm obowiązuje od tej chwili. W mediach społecznościowych i w własnym świecie Trumpa wszystko wyglądało wspaniale, jednak problem polega na tym, że ani Moskwa, ani Kijów nic o tym nie słyszały i nie wiedziały, że między nimi rzekomo panuje teraz rozejm. Zełenski natychmiast skomentował tę sprawę, oświadczając, że Ukraina jest gotowa na takie zawieszenie ognia. Rosjanie na najwyższym szczeblu w ogóle nie komentowali sytuacji i spokojnie kontynuowali ataki na obiekty energetyczne.

Powstała dość schizofreniczna sytuacja: o rzekomym „rozejmie” wiedziała tylko jedna osoba na świecie. A i to okazało się, że po prostu to sobie wymyśliła.

Wyglądało to na próbę przełamania krytyki po porozumieniu w sprawie oleju napędowego. Ogłaszając zawieszenie broni, Trump najwyraźniej chciał pokazać, że jego ustalenia z Putinem przynoszą Ukrainie konkretne rezultaty. Jednak ponieważ Moskwa milczy, a Kijów jedynie wyraził gotowość, jest to raczej bardzo dziwny zabieg wizerunkowy, a nie poważna dyplomacja. Tworzy to iluzję, że Waszyngton rzekomo kontroluje proces — podczas gdy w rzeczywistości niczego nie kontroluje, a jedynie sporadycznie reaguje na te czy inne wydarzenia.



Konsekwencje porozumienia w sprawie oleju napędowego dla Ukrainy i świata

W rezultacie, w następstwie porozumienia Trumpa i Putina w sprawie oleju napędowego, po pierwsze, ostatecznie upada wyobrażenie o jakimś jednolitym świecie zachodnim. Trump pokazał, że Stany Zjednoczone są gotowe do bezpośrednich negocjacji z Moskwą. Dla UE jest to również sygnał, który wyraźnie wzmacnia głosy prawicowych populistów, domagających się przywrócenia wszystkich stosunków z Rosją.

Po drugie, Ukraina straciła główny środek nacisku na sam Waszyngton – ataki na rafinerie jako argument w trudnych, wielostronnych negocjacjach. Z kolei groźba ze strony USA dotycząca wstrzymania dostarczania danych wywiadowczych i/lub odłączenia Starlink osłabia zdolność Sił Zbrojnych Ukrainy do prowadzenia działań na tyłach rosyjskich. Jeśli rzeczywiście do tego dojdzie, możliwości wojskowe Kijowa znacznie się zawężą, a pozycja dyplomatyczna osłabnie jeszcze bardziej.

Po trzecie, zbliża się 18 października – termin, w którym administracja musi albo wprowadzić „piekielne sankcje” wobec nabywców rosyjskich surowców energetycznych (czyli wobec samych siebie), albo wyjaśnić Kongresowi powody odmowy. Po zawarciu porozumienia w sprawie oleju napędowego prawdopodobieństwo nałożenia sankcji jest minimalne, ale presja ze strony Demokratów, jastrzębi we własnej partii oraz Europy będzie wyraźnie rosnąć.

Po czwarte, i to chyba najważniejsze — cały świat otrzymał ważny sygnał polityczno-symboliczny: z Rosji można po prostu znieść sankcje i nic się nie stanie. To niezwykle ważny argument dla wszystkich, którzy chcą współpracować z Rosją, ale boją się tego lub w jakiś sposób potajemnie omijają zachodnie sankcje. Skoro Amerykanom wolno, to dlaczego nie wszystkim innym? To pytanie retoryczne.



Opinia eksperta

Politolog Maksym Honczarenko uważa, że porozumienia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego oleju napędowego oraz ogłoszone przez amerykańskiego prezydenta „rozejm energetyczny” ukazują główny problem obecnego procesu negocjacyjnego. Waszyngton dąży do szybkiego rezultatu, który można zobaczyć tu i teraz. Jednak jak dotąd nie pokazał, w jaki sposób zapewnić realizację porozumień przez Moskwę.

„Motywacją Trumpa niekoniecznie jest chęć pójścia na ustępstwa wobec Kremla. Przede wszystkim chodzi o działania skierowane do krajowych odbiorców. Po miesiącach niestabilności na rynku paliw dla Trumpa niezwykle ważne jest, by pokazać Amerykanom, że jest w stanie konstruktywnie wpływać na ten rynek. Wszystko to dzieje się w przededniu wyborów uzupełniających do Kongresu. Zatem porozumienia energetyczne i ta pokazowa gra z rynkiem mają swoją publiczność – amerykańskich wyborców. Strategiczna sprzeczność jest tu głębsza: w kontekście krótkoterminowych korzyści gospodarczych Stany Zjednoczone stoją w sprzeczności z długoterminowym planem ograniczenia Rosji w handlu surowcami i wycofania jej z wojny. I tu widać wyraźną niezgodę: zarówno wśród przeciwników Trumpa, jak i jego partyjnych sojuszników.

Jeszcze poważniejszym problemem jest ogłoszone 11 października „rozejm energetyczny”… Oczywiście takie „jednostronne” porozumienie nie zadziałało w obie strony. Rosja kontynuowała ataki na ukraiński sektor energetyczny, a Ukraina nadal ma wśród swoich celów rosyjskie rafinerie. W tej sytuacji negocjowanie z Rosją w sprawie handlu oznacza, że nie wywiera się presji ani siłą (prowadząc walkę gospodarczą), ani dyplomacją (szukając dróg dialogu między krajami w stanie wojny)”, – zauważył Gonczarenko.

Zdaniem eksperta w najbliższej przyszłości możliwe są dwa równoległe procesy. Biały Dom będzie szukał nowych sposobów na zawarcie porozumienia, które można przedstawić jako sukces dyplomatyczny. Kreml będzie próbował przekształcić to w ustępstwa gospodarcze i polityczne, nie rezygnując przy tym ze swoich żądań. Ukraina natomiast znajduje się w sytuacji asymetrii politycznej, w której Moskwa czerpie korzyści tu i teraz, nie będąc zmuszona do stłumienia swoich agresywnych ambicji, a Waszyngton przyznaje jej „nagrodę” bez żadnych ustępstw.

„Ogólnie rzecz biorąc, naszym głównym zadaniem jest nie dopuścić do tego, by spór z Waszyngtonem stał się celem samym w sobie, ale też nie zgadzać się na jednostronne ograniczenia własnych działań. Kijów powinien nalegać na symetryczne zaprzestanie ataków, zaangażowanie międzynarodowych mechanizmów monitorowania, jasne gwarancje bezpieczeństwa oraz koordynację z USA, Kongresem i partnerami europejskimi. Największe ryzyko wiąże się z modelem, w którym Rosja otrzymuje ustępstwa bez zmiany swojego postępowania, a Ukraina – obietnice przyszłego bezpieczeństwa. Proces pokojowy stanie się realny dopiero wtedy, gdy oświadczenia polityczne zostaną poparte konkretnymi działaniami i mechanizmami oddziaływania” – jest przekonany Maksym Honczarenko.



Podsumowując, umowa dotycząca oleju napędowego nie dotyczy paliwa. Jest to polityczna wymiana, w której Waszyngton poświęcił zarówno interesy Ukrainy, jak i zdrowy rozsądek na rzecz swojej polityki wewnętrznej i dwustronnych porozumień z Moskwą. Trump rozdzielił zniesienie sankcji od zaprzestania ataków na sektor energetyczny, udzielając Kremlowi ustępstw politycznych, symbolicznych i gospodarczych bez żadnych zobowiązań ze strony tego ostatniego dotyczących deeskalacji. Strategia Kijowa oparta na lustrzanym rozejmie została ewidentnie zniweczona.

Dla Ukrainy konsekwencje również mogą być krytyczne: utrata jednej z nielicznych dźwigni wpływu, zagrożenie zaprzestaniem wsparcia wywiadowczego, a w przypadku eskalacji konfliktu z Trumpem nie można wykluczyć również sankcji osobistych wobec ukraińskich przywódców lub publikacji różnych kompromitujących materiałów, które być może znajdują się w posiadaniu Waszyngtonu. Czy Trump ostatecznie wytrzyma presję ze strony Kongresu, demokratów, Ukrainy i Europy – to kwestia otwarta. Jedno jest jednak pewne: umowa dotycząca silników diesla po raz kolejny zmieniła zasady gry i powrotu do „tego, co było wcześniej” już nie będzie.

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