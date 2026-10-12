Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi odwiedzi od 14 do 20 października Azerbejdżan, Chorwację, Czarnogórę i Bułgarię. W Baku w Azerbejdżanie weźmie udział w siódmym szczycie Konferencji w sprawie Interakcji i Środków Budowy Zaufania w Azji (CICA) jako specjalny przedstawiciel przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga, informuje South China Morning Post.

Szczyt w Baku

Według rzeczniczki chińskiego MSZ Mao Ning Pekin liczy na przeprowadzenie pełnego dialogu ze wszystkimi stronami na marginesie szczytu CICA, poparcie wielostronnego podejścia oraz wsparcie doskonalenia zarządzania w Azji. Zaznaczyła, że w obliczu coraz bardziej złożonej i niestabilnej sytuacji międzynarodowej oraz regionalnej państwa Azji dążą do zachowania pokoju i spokoju oraz stymulowania wzrostu gospodarczego.

Podczas podróży Wang Yi spotka się z ministrami spraw zagranicznych państw, które odwiedzi, a także przeprowadzi szczegółowe rozmowy z ich przywódcami, oświadczyła Mao Ning. Będzie to pierwsza od siedmiu lat wizyta chińskiego ministra spraw zagranicznych w Azerbejdżanie. Wang Yi ostatnio przyjechał do Bułgarii jako szef MSZ w 2015 roku.

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Współpraca na Bałkanach

Wizyta w Czarnogórze będzie pierwszą oficjalną wizytą szefa chińskiego MSZ od czasu uzyskania przez ten kraj niepodległości 20 lat temu. W tym roku Chiny i Czarnogóra obchodzą również 20. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych. Mao Ning wymieniła autostradę Północ—Południe w Czarnogórze wśród wspólnych flagowych projektów.

Trasa podróży obejmuje ważne węzły logistyczne i partnerów infrastrukturalnych Chin na Korytarzu Środkowym, czyli Transkaspijskim Międzynarodowym Szlaku Transportowym. Łączy on Chiny z rynkami europejskimi przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję i Turcję, z pominięciem Rosji.

Chorwacja, Czarnogóra i Bułgaria współpracują również z Pekinem w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Mao Ning zaznaczyła, że Chiny prowadzą z tymi krajami znaczącą współpracę w handlu, inwestycjach, turystyce i infrastrukturze. Zbudowany przez chińską firmę Most Pelեշac w Chorwacji nazwała symbolem współpracy Chin z Chorwacją i Europą.

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