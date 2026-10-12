Ван Ї відвідає Азербайджан і три балканські країни — South China Morning Post

Глава МЗС Китаю Ван Ї з 14 до 20 жовтня відвідає Азербайджан, Хорватію, Чорногорію та Болгарію. У Баку, Азербайджан, він візьме участь у сьомому саміті Наради з взаємодії та заходів довіри в Азії (CICA) як спеціальний представник голови КНР Сі Цзіньпіна, повідомляє South China Morning Post.

Саміт у Баку

За словами речниці китайського МЗС Мао Нін, Пекін розраховує провести на полях саміту CICA повноцінний діалог з усіма сторонами, підтримати багатосторонній підхід і сприяти вдосконаленню управління в Азії. Вона зазначила, що в умовах дедалі складнішої та нестабільнішої міжнародної й регіональної ситуації країни Азії прагнуть зберігати мир і спокій та стимулювати економічне зростання.

Під час поїздки Ван Ї зустрінеться з міністрами закордонних справ держав, які відвідає, а також проведе детальні обговорення з їхніми лідерами, заявила Мао Нін. Це буде перший візит китайського міністра закордонних справ до Азербайджану за сім років. До Болгарії Ван Ї востаннє приїздив на посаді глави МЗС у 2015 році.

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Співпраця на Балканах

Візит до Чорногорії стане першим офіційним візитом очільника китайського МЗС від часу здобуття країною незалежності 20 років тому. Цього року Китай і Чорногорія також відзначають 20-річчя встановлення дипломатичних відносин. Мао Нін назвала серед спільних флагманських проєктів автомагістраль Північ—Південь у Чорногорії.

Маршрут поїздки охоплює важливі логістичні вузли та інфраструктурних партнерів Китаю на Середньому коридорі, або Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті. Він з'єднує Китай з європейськими ринками через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, оминаючи Росію.

Хорватія, Чорногорія та Болгарія також співпрацюють із Пекіном у межах ініціативи «Один пояс, один шлях». Мао Нін зазначила, що Китай має з цими країнами значну співпрацю у торгівлі, інвестиціях, туризмі та інфраструктурі. Збудований китайською компанією Пелєшацький міст у Хорватії вона назвала символом співробітництва Китаю з Хорватією та Європою.

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