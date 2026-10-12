中国外交部长王毅将于10月14日至20日访问阿塞拜疆、克罗地亚、黑山和保加利亚。在阿塞拜疆巴库，他将作为中国国家主席习近平的特别代表，参加亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）第七次峰会，《南华早报》报道。

巴库峰会

据中国外交部发言人毛宁表示，北京期待在CICA峰会期间与各方进行全面对话，支持多边方针，并推动改善亚洲治理。她指出，在国际和地区形势日益复杂和不稳定的情况下，亚洲国家力求维护和平与安宁，并促进经济增长。

毛宁表示，王毅此行将会见所访问国家的外交部长，并与这些国家的领导人进行深入讨论。这将是中国外交部长七年来首次访问阿塞拜疆。王毅上一次以外交部长身份访问保加利亚是在2015年。

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在巴尔干地区的合作

此次访问黑山将是该国20年前获得独立以来，中国外交部长首次对其进行正式访问。今年，中国和黑山也迎来建交20周年。毛宁将黑山南北高速公路列为双方共同的旗舰项目之一。

此次行程涵盖中间走廊，即跨里海国际运输路线上的重要物流枢纽和中国的基础设施合作伙伴。该路线经由哈萨克斯坦、里海、阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其，将中国与欧洲市场连接起来，绕过俄罗斯。

克罗地亚、黑山和保加利亚也在“一带一路”倡议框架下与北京合作。毛宁指出，中国与这些国家在贸易、投资、旅游和基础设施领域开展了广泛合作。她称由中国公司建造的克罗地亚佩列沙茨大桥是中国与克罗地亚及欧洲合作的象征。

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