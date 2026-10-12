Глава МИД Китая Ван И с 14 по 20 октября посетит Азербайджан, Хорватию, Черногорию и Болгарию. В Баку, Азербайджан, он примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает South China Morning Post.

Саммит в Баку

По словам представительницы китайского МИД Мао Нин, Пекин рассчитывает провести полноценный диалог со всеми сторонами на полях саммита СВМДА, поддержать многосторонний подход и содействовать совершенствованию управления в Азии. Она отметила, что в условиях все более сложной и нестабильной международной и региональной ситуации страны Азии стремятся сохранять мир и спокойствие и стимулировать экономический рост.

Во время поездки Ван И встретится с министрами иностранных дел государств, которые посетит, а также проведет подробные обсуждения с их лидерами, заявила Мао Нин. Это будет первый за семь лет визит китайского министра иностранных дел в Азербайджан. Ван И в последний раз приезжал в Болгарию в должности главы МИД в 2015 году.

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Сотрудничество на Балканах

Визит в Черногорию станет первым официальным визитом главы китайского МИД с момента обретения страной независимости 20 лет назад. В этом году Китай и Черногория также отмечают 20-летие установления дипломатических отношений. Мао Нин назвала среди совместных флагманских проектов автомагистраль Север—Юг в Черногории.

Маршрут поездки охватывает важные логистические узлы и инфраструктурных партнеров Китая на Среднем коридоре, или Транскаспийском международном транспортном маршруте. Он соединяет Китай с европейскими рынками через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, обходя Россию.

Хорватия, Черногория и Болгария также сотрудничают с Пекином в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Мао Нин отметила, что Китай имеет с этими странами значительное сотрудничество в торговле, инвестициях, туризме и инфраструктуре. Построенный китайской компанией Пелешацкий мост в Хорватии она назвала символом сотрудничества Китая с Хорватией и Европой.

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