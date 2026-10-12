Wpływy chińskiego rynku kinowego od początku 2026 roku, w tym z przedsprzedaży biletów, przekroczyły 31 miliardów juanów. Stanowi to około 4,4 miliarda dolarów USA.

Dane platformy filmowej

Wynik ten osiągnięto według stanu na niedzielę, zgodnie z danymi Lighthouse Professional, chińskiej platformy danych o rynku filmowym. Poinformowała o tym ECNS, która opublikowała materiał 12 października 2026 roku.

Platforma uwzględnia w podanym wyniku wpływy ze sprzedanych biletów, a także sprzedaż w ramach przedsprzedaży. Źródło nie precyzuje, jaką część łącznej kwoty stanowi przedsprzedaż.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Liderzy rocznego box office

Obecnie pierwsze miejsce w rocznym rankingu wpływów z kin zajmuje film „Pegasus 3”. Drugą pozycję zajmuje „Once Upon a Time in the Middle East”, a trzeci w zestawieniu jest „Kung Fu Soccer”.

ECNS nie podaje odrębnych kwot wpływów dla tych trzech filmów. W informacji nie ma również danych o liczbie sprzedanych biletów ani o podziale przychodów między filmami.

Czytaj nas na