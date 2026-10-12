Wpływy z chińskiego box office w 2026 roku przekroczyły 31 mld juanów — ECNS
Wpływy chińskiego rynku kinowego od początku 2026 roku, w tym z przedsprzedaży biletów, przekroczyły 31 miliardów juanów. Stanowi to około 4,4 miliarda dolarów USA.
Dane platformy filmowej
Wynik ten osiągnięto według stanu na niedzielę, zgodnie z danymi Lighthouse Professional, chińskiej platformy danych o rynku filmowym. Poinformowała o tym ECNS, która opublikowała materiał 12 października 2026 roku.
Platforma uwzględnia w podanym wyniku wpływy ze sprzedanych biletów, a także sprzedaż w ramach przedsprzedaży. Źródło nie precyzuje, jaką część łącznej kwoty stanowi przedsprzedaż.
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Liderzy rocznego box office
Obecnie pierwsze miejsce w rocznym rankingu wpływów z kin zajmuje film „Pegasus 3”. Drugą pozycję zajmuje „Once Upon a Time in the Middle East”, a trzeci w zestawieniu jest „Kung Fu Soccer”.
ECNS nie podaje odrębnych kwot wpływów dla tych trzech filmów. W informacji nie ma również danych o liczbie sprzedanych biletów ani o podziale przychodów między filmami.