Касові збори Китаю у 2026 році перевищили 31 млрд юанів — ECNS

Касові збори китайського кінопрокату від початку 2026 року, включно з передпродажем квитків, перевищили 31 мільярд юанів. Це становить приблизно 4,4 мільярда доларів США.

Дані кіноплатформи

Показника досягли станом на неділю, за даними Lighthouse Professional — китайської платформи даних про кіноринок. Про це повідомляє ECNS, яка опублікувала матеріал 12 жовтня 2026 року.

Платформа враховує у наведеному показнику надходження від проданих квитків, а також продажі в межах передпродажу. У джерелі не уточнюється, яку частку від загальної суми становить передпродаж.

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Лідери річного прокату

Наразі перше місце в річному рейтингу касових зборів посідає стрічка «Pegasus 3». Другу позицію займає «Once Upon a Time in the Middle East», а третьою в чарті є «Kung Fu Soccer».

ECNS не наводить окремих сум касових зборів для цих трьох фільмів. Також у повідомленні немає даних про кількість проданих квитків або розподіл доходів між стрічками.

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