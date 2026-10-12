Кассовые сборы Китая в 2026 году превысили 31 млрд юаней — ECNS

Кассовые сборы китайского кинопроката с начала 2026 года, включая предпродажу билетов, превысили 31 миллиард юаней. Это составляет примерно 4,4 миллиарда долларов США.

Данные киноплатформы

Показатель был достигнут по состоянию на воскресенье, согласно данным Lighthouse Professional — китайской платформы данных о кинорынке. Об этом сообщает ECNS, опубликовавшая материал 12 октября 2026 года.

Платформа учитывает в приведенном показателе поступления от проданных билетов, а также продажи в рамках предпродажи. В источнике не уточняется, какую долю от общей суммы составляет предпродажа.

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Лидеры годового проката

Сейчас первое место в годовом рейтинге кассовых сборов занимает фильм «Pegasus 3». Вторую позицию занимает «Once Upon a Time in the Middle East», а третьим в чарте является «Kung Fu Soccer».

ECNS не приводит отдельных сумм кассовых сборов для этих трех фильмов. В сообщении также нет данных о количестве проданных билетов или распределении доходов между фильмами.

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