Ураган Саймон 11 октября вышел на побережье возле Плая-Перула в мексиканском штате Халиско как шторм третьей категории. По данным The Rio Times со ссылкой на мексиканские СМИ, скорость ветра достигала примерно 205 км/ч.

Закрытие портов

Власти закрыли порты в штатах Мичоакан, Герреро, Колима и Халиско. Издание отметило, что ограничения работы портов могут задерживать торговые перевозки, пока продолжается шторм.

Мексиканские финансовые рынки 12 октября оставались открытыми, в отличие от большинства стран Южной Америки, где был выходной. По данным издания, 9 октября мексиканское песо снизилось по отношению к доллару на 1,17%, тогда как фондовый индекс S&P/BMV IPC вырос на 1,63% — до 66 049 пунктов.

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Землетрясение в Панаме

Тем временем в Панаме продолжали оценивать ущерб после землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 9 октября в провинции Эррера. Министерство образования страны отменило занятия по всей стране до конца дня.

Согласно ранним сообщениям, повреждения получили жилые дома, дороги, отели и церкви, а в курортном городке Плая-Венао обрушилось многоэтажное здание. Подземные толчки ощущались в Колумбии и в Сан-Хосе, столице Коста-Рики; сообщалось о незначительных травмах и отсутствии погибших.

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