Huragan Simon 11 października dotarł do wybrzeża w pobliżu Playa Perula w meksykańskim stanie Jalisco jako sztorm 3. kategorii. Według The Rio Times, powołującego się na meksykańskie media, prędkość wiatru osiągała około 205 km/h.

Zamknięcie portów

Władze zamknęły porty w stanach Michoacán, Guerrero, Colima i Jalisco. Publikacja zaznaczyła, że ograniczenia w pracy portów mogą opóźniać przewozy handlowe, dopóki sztorm trwa.

Meksykańskie rynki finansowe 12 października pozostawały otwarte, w przeciwieństwie do większości krajów Ameryki Południowej, gdzie był dzień wolny. Według publikacji 9 października meksykańskie peso osłabiło się wobec dolara o 1,17%, podczas gdy indeks giełdowy S&P/BMV IPC wzrósł o 1,63% do 66 049 punktów.

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Trzęsienie ziemi w Panamie

Tymczasem w Panamie nadal oceniano szkody po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, do którego doszło 9 października w prowincji Herrera. Ministerstwo Edukacji tego kraju odwołało zajęcia w całym kraju do końca dnia.

Według wstępnych doniesień uszkodzone zostały budynki mieszkalne, drogi, hotele i kościoły, a w kurortowej miejscowości Playa Venao zawalił się wielopiętrowy budynek. Wstrząsy odczuwano w Kolumbii oraz w San José, stolicy Kostaryki; informowano o lekkich obrażeniach i braku ofiar śmiertelnych.

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