В Пакистане по состоянию на 10 октября 2026 года литр бензина стоил 398,30 пакистанской рупии, что на 145,13 рупии больше, чем в начале года. Цена дизельного топлива за этот период выросла на 139,16 рупии — до 396,24 рупии за литр, сообщает The Express Tribune.

После введения ежедневного пересмотра цен 21 июля стоимость бензина повышали 35 раз и снижали 22 раза. Для дизельного топлива зафиксировали 34 повышения и 23 снижения. Наивысших значений цены достигли 3 апреля: бензин тогда стоил 458,41 рупии за литр, а высокоскоростное дизельное топливо — 520,35 рупии.

Что влияет на цены

На внутренние цены нефтепродуктов влияют колебания мировых котировок нефти, напряженность на Ближнем Востоке, расходы на импорт и изменение курса пакистанской рупии. В розничную цену также входят расходы на импорт, сборы, таможенные платежи и другие составляющие, поэтому падение мировых цен на нефть не обязательно означает пропорциональное удешевление топлива для потребителей.

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Пакистан зависит от импорта сырой нефти и переработанных нефтепродуктов. В июле и августе, первых двух месяцах 2026–2027 финансового года, страна импортировала около 2,001 млн тонн сырой нефти. Импорт сырой нефти и готового бензина является отдельными категориями.

Давление на расходы домохозяйств

Рост цен на бензин увеличивает расходы мотоциклистов, владельцев частных автомобилей, водителей рикш и людей, которые ежедневно ездят на работу. Более дорогой дизель повышает операционные расходы автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной техники и грузовых перевозок, что может влиять на стоимость продуктов, строительных материалов и других товаров.

По данным Статистического бюро Пакистана, годовая инфляция в сентябре составила 10,26%, а потребительские цены за месяц выросли на 1,27%. Транспортные расходы повысились на 5,75% по сравнению с августом, а цены на моторное топливо в городах — на 10,76%. Дополнительным фактором давления на бюджеты домохозяйств стало подорожание электроэнергии.

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