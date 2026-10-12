W Pakistanie na dzień 10 października 2026 roku litr benzyny kosztował 398,30 rupii pakistańskiej, czyli o 145,13 rupii więcej niż na początku roku. Cena oleju napędowego wzrosła w tym okresie o 139,16 rupii — do 396,24 rupii za litr, informuje The Express Tribune.

Po wprowadzeniu codziennych przeglądów cen 21 lipca cenę benzyny podnoszono 35 razy, a obniżano 22 razy. W przypadku oleju napędowego odnotowano 34 podwyżki i 23 obniżki. Ceny osiągnęły najwyższe poziomy 3 kwietnia: benzyna kosztowała wówczas 458,41 rupii za litr, a szybki olej napędowy — 520,35 rupii.

Co wpływa na ceny

Na krajowe ceny produktów naftowych wpływają wahania światowych notowań ropy, napięcia na Bliskim Wschodzie, koszty importu oraz zmiany kursu rupii pakistańskiej. Cena detaliczna obejmuje również koszty importu, opłaty, cła i inne składniki, dlatego spadek światowych cen ropy nie musi oznaczać proporcjonalnego potanienia paliwa dla konsumentów.

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Pakistan jest zależny od importu ropy naftowej i rafinowanych produktów naftowych. W lipcu i sierpniu, pierwszych dwóch miesiącach roku fiskalnego 2026–2027, kraj importował około 2,001 mln ton ropy naftowej. Import ropy naftowej i gotowej benzyny to odrębne kategorie.

Presja na wydatki gospodarstw domowych

Wzrost cen benzyny zwiększa wydatki motocyklistów, właścicieli prywatnych samochodów, kierowców riksz oraz osób codziennie dojeżdżających do pracy. Droższy olej napędowy podnosi koszty operacyjne autobusów, ciężarówek, maszyn rolniczych i transportu towarowego, co może wpływać na ceny żywności, materiałów budowlanych i innych towarów.

Według Pakistańskiego Biura Statystycznego roczna inflacja we wrześniu wyniosła 10,26%, a ceny konsumpcyjne wzrosły w ciągu miesiąca o 1,27%. Koszty transportu wzrosły o 5,75% w porównaniu z sierpniem, a ceny paliw silnikowych w miastach — o 10,76%. Dodatkowym czynnikiem wywierającym presję na budżety gospodarstw domowych był wzrost cen energii elektrycznej.

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