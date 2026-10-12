截至2026年10月10日，巴基斯坦汽油价格为每升398.30巴基斯坦卢比，比年初高出145.13卢比。柴油价格同期上涨139.16卢比，至每升396.24卢比，《论坛快报》报道。

7月21日实行每日价格调整后，汽油价格上调了35次、下调了22次。柴油价格则上调34次、下调23次。价格于4月3日达到最高水平：当时汽油价格为每升458.41卢比，高速柴油价格为每升520.35卢比。

影响价格的因素

国内石油产品价格受到国际油价波动、中东局势紧张、进口成本以及巴基斯坦卢比汇率变化的影响。零售价格还包括进口费用、征费、关税和其他组成部分，因此国际油价下跌并不一定意味着消费者的燃油价格会按比例下降。

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巴基斯坦依赖进口原油和成品油。在2026—2027财年的前两个月，即7月和8月，该国进口了约200.1万吨原油。原油进口和成品汽油进口属于不同类别。

家庭支出承压

汽油价格上涨增加了摩托车驾驶者、私家车车主、三轮车司机以及每日通勤者的支出。柴油价格上涨会提高公交车、卡车、农业机械和货运的运营成本，可能影响食品、建筑材料及其他商品的价格。

根据巴基斯坦统计局的数据，9月年度通胀率为10.26%，消费者价格当月上涨1.27%。与8月相比，交通费用上涨5.75%，城市机动车燃料价格上涨10.76%。电价上涨也成为对家庭预算施加压力的额外因素。

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