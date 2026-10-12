W Somalii Halima Abdullahi Ibrahim przez trzy dni niosła swoją trzyletnią córkę, Asho Hassan Abdi, ze wsi do szpitala w Kismaju, pokonując niemal 90 kilometrów. Ciało dziewczynki puchło, a bliżej jej domu nie było dostępnej pomocy medycznej. W szpitalu Asho trafiła na oddział stabilizacyjny, gdzie medycy zdiagnozowali obrzęki — objaw ciężkiego ostrego niedożywienia, podaje The Independent.

Miliony dzieci potrzebują leczenia

Według oceny Zintegrowanej Klasyfikacji Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego, w okresie roku do czerwca 2027 roku około 1,92 mln somalijskich dzieci w wieku od sześciu miesięcy do prawie pięciu lat będzie potrzebować lub już potrzebuje leczenia z powodu ostrego niedożywienia. Spośród nich około 433 tys. może mieć ciężką postać ostrego niedożywienia, która stanowi największe zagrożenie dla życia.

Ponad połowa prognozowanych przypadków niedożywienia koncentruje się na południu kraju. Tamtejsze społeczności zmagają się z ogniskami chorób, niedoborami żywności oraz ograniczonym dostępem do usług medycznych, czystej wody i warunków sanitarnych. Oczekiwane powodzie związane z El Niño mogą zmusić kolejne rodziny do opuszczenia domów i jeszcze bardziej utrudnić dostęp do pomocy.

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Szpitale i służby humanitarne są przeciążone

Jak powiedział minister zdrowia Jubalandu Ismail Garas, w sierpniu szpital, w którym leczono Asho, przyjął 152 dzieci z ciężkim ostrym niedożywieniem; czworo z nich zmarło. Jednocześnie organizacje humanitarne mają mniej środków, by reagować na rosnące potrzeby. Jak AP informowała w sierpniu, Światowy Program Żywnościowy może zapewniać jedynie ograniczoną pomoc mimo rosnących potrzeb.

Przedstawicielka UNICEF w Somalii Sandra Lattouf oświadczyła, że dzieci umierają z powodu niedożywienia, a choroby, w tym odra, zwiększają zagrożenie. Wezwała do ściślejszej współpracy pracowników medycznych w społecznościach, lokalnych liderów, władz i organizacji humanitarnych.

Przesiedlonym rodzinom brakuje pomocy

W osiedlu Luglow na obrzeżach Kismaju wiele przesiedlonych rodzin nie otrzymało pomocy humanitarnej od 2023 roku z powodu braku finansowania, powiedział komisarz Jubalandu ds. uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych Ali Adan Ali. Ostrzegł również, że powodzie wzdłuż rzeki Dżuba mogą zmusić ludzi do przeniesienia się do wyżej położonego Kismaju, zwiększając obciążenie osiedli, centrów żywieniowych i szpitali.

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