在索马里，哈利马·阿卜杜拉希·易卜拉欣背着她3岁的女儿阿绍·哈桑·阿卜迪，从村庄前往基斯马尤的一家医院，历时三天、走了近90公里。女孩的身体出现肿胀，而她家附近没有医疗救助。抵达医院后，阿绍被送往稳定治疗病房，医护人员诊断出水肿——这是严重急性营养不良的症状，《独立报》报道。

数百万儿童需要治疗

根据综合粮食安全阶段分类的评估，截至2027年6月的一年内，约192万名年龄在6个月至近5岁之间的索马里儿童将需要或已经需要接受急性营养不良治疗。其中约43.3万人可能患有严重急性营养不良，这是对生命威胁最大的情况。

超过一半的预计营养不良病例集中在该国南部。当地社区面临疾病暴发、粮食短缺，以及获得医疗服务、清洁用水和卫生条件的渠道有限。预计与厄尔尼诺现象有关的洪水可能迫使更多家庭离开家园，并使获得援助更加困难。

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医院和人道主义服务不堪重负

朱巴兰卫生部长伊斯梅尔·加拉斯表示，8月，治疗阿绍的医院收治了152名患有严重急性营养不良的儿童，其中4人死亡。与此同时，人道主义组织用于应对不断增长需求的资源减少。正如美联社8月报道的那样，尽管需求不断增长，世界粮食计划署只能提供有限援助。

联合国儿童基金会驻索马里代表桑德拉·拉特图夫表示，儿童正在死于营养不良，而包括麻疹在内的疾病加剧了危险。她呼吁社区医疗工作者、地方领导人、当局和人道主义组织之间开展更密切的合作。

流离失所家庭缺乏援助

朱巴兰难民和境内流离失所者事务专员阿里·阿丹·阿里表示，在基斯马尤郊区的卢格洛定居点，许多流离失所家庭因资金不足，自2023年以来一直没有获得人道主义援助。他还警告说，朱巴河沿岸的洪水可能迫使人们迁往地势较高的基斯马尤，从而加重定居点、营养中心和医院的负担。

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