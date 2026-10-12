秘鲁政府表示，教皇利奥十四世原定于2026年11月11日至16日进行的访问仍将按计划进行，此前这位教宗宣布将接受切除肺部结节的手术。劳动与就业促进部长胡安·谢普特表示，行程没有变化，The Rio Times报道。

秘鲁政府声明

谢普特在利马拉斯纳萨雷纳斯圣殿举行的国家弥撒后发表了讲话。据该媒体报道，政府官员祈求奇迹之主帮助教皇早日康复，并希望此次行程能如期进行。

秘鲁总统庆子·藤森也代表秘鲁人民向利奥十四世表达了声援。秘鲁天主教主教团呼吁天主教徒和善意人士为教皇的健康祈祷。弥撒由利马总主教卡洛斯·卡斯蒂略枢机主持。

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行程与手术

根据圣座公布的行程，利奥十四世将于11月11日从布宜诺斯艾利斯抵达利马。次日计划与秘鲁主教会面，并与青年举行晚间守夜活动。

11月13日和14日，这位教宗将访问奇克拉约——他此前领导过的教区。行程还包括前往库斯科和亚马孙城市普卡尔帕，届时将与亚马孙地区团体举行弥撒。11月16日，他将在拉斯帕尔马斯空军基地主持弥撒，随后飞往罗马。

利奥十四世表示，在最近的检查中，医生在他的肺部发现了一个小结节；据他所说，该结节在非常早期就被发现，且处于局限状态。圣座新闻办公室主任马泰奥·布鲁尼表示，手术计划在本周初进行，预计术后恢复将持续约一周。干预后是否能够进行长途旅行的最终决定，将取决于医生的评估。

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