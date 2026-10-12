Правительство Перу заявило, что визит Папы Римского Льва XIV, запланированный на 11–16 ноября 2026 года, остается в силе после сообщения понтифика о предстоящей операции по удалению узелка в легком. Министр труда и содействия занятости Хуан Шепут сказал, что изменений в программе нет, сообщает The Rio Times.

Заявление правительства Перу

Шепут выступил после Мессы за нацию в святилище Лас-Насаренас в Лиме. По данным издания, правительственные чиновники попросили Господа Чудес способствовать скорейшему выздоровлению Папы и выразили надежду, что поездка состоится по графику.

Президент Перу Кейко Фухимори также выразила Льву XIV солидарность от имени перуанского народа. Конференция католических епископов Перу призвала католиков и людей доброй воли молиться за здоровье Папы. Мессу возглавил архиепископ Лимы кардинал Карлос Кастильо.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Маршрут и операция

Согласно опубликованной программе Святого Престола, Лев XIV должен прибыть в Лиму из Буэнос-Айреса 11 ноября. На следующий день запланированы встреча с епископами Перу и вечернее бдение с молодежью.

13 и 14 ноября понтифик должен посетить Чиклайо — епархию, которую он ранее возглавлял. Программа также предусматривает поездку в Куско и амазонский город Пукальпа, где запланирована месса с общинами Амазонии. 16 ноября он должен отслужить мессу на авиабазе Лас-Пальмас и вылететь в Рим.

Лев XIV сообщил, что во время недавних обследований врачи обнаружили в его легком небольшой узелок, который, по его словам, нашли на очень ранней стадии и который был локализован. Директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни заявил, что операцию планируют провести в начале недели, а ожидаемое послеоперационное восстановление продлится примерно неделю. Окончательное решение о возможности дальней поездки после вмешательства будет зависеть от оценки врачей.

Читай нас в