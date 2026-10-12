Уряд Перу не змінив план візиту Папи Лева XIV у листопаді — The Rio Times

Уряд Перу заявив, що запланований на 11–16 листопада 2026 року візит Папи Римського Лева XIV залишається в силі після повідомлення понтифіка про майбутню операцію з видалення вузлика в легені. Міністр праці та сприяння зайнятості Хуан Шепут сказав, що змін у програмі немає, повідомляє The Rio Times.

Заява уряду Перу

Шепут виступив після Меси за націю в санктуарії Лас-Насаренас у Лімі. За даними видання, урядовці попросили Господа Чудес посприяти швидкому одужанню Папи та висловили сподівання, що поїздка відбудеться за графіком.

Президентка Перу Кейко Фухіморі також висловила Леву XIV солідарність від імені перуанського народу. Конференція католицьких єпископів Перу закликала католиків і людей доброї волі молитися за здоров’я Папи. Месу очолив архієпископ Ліми кардинал Карлос Кастільйо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Маршрут і операція

Згідно з оприлюдненою програмою Святого Престолу, Лев XIV має прибути до Ліми 11 листопада з Буенос-Айреса. Наступного дня заплановані зустріч із єпископами Перу та вечірнє чування з молоддю.

13 і 14 листопада понтифік має відвідати Чиклайо — єпархію, яку раніше очолював. Програма також передбачає поїздку до Куско та амазонського міста Пукальпа, де запланована меса з громадами Амазонії. 16 листопада він має відслужити месу на авіабазі Лас-Пальмас і вилетіти до Рима.

Лев XIV повідомив, що під час нещодавніх обстежень лікарі виявили в його легені невеликий вузлик, який, за його словами, знайшли на дуже ранньому етапі та який був локалізований. Директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні заявив, що операцію планують провести на початку тижня, а очікуване післяопераційне відновлення триватиме приблизно тиждень. Остаточне рішення щодо можливості далекої поїздки після втручання залежатиме від оцінки лікарів.

Читай нас у