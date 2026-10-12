Rząd Peru oświadczył, że zaplanowana na 11–16 listopada 2026 roku wizyta papieża Leona XIV pozostaje aktualna po informacji pontyfika o zbliżającej się operacji usunięcia guzka w płucu. Minister pracy i promocji zatrudnienia Juan Sheput powiedział, że w programie nie ma zmian, informuje The Rio Times.

Oświadczenie rządu Peru

Sheput wystąpił po Mszy za Naród w sanktuarium Las Nazarenas w Limie. Według publikacji urzędnicy rządowi poprosili Pana Cudów o pomoc w szybkim powrocie papieża do zdrowia i wyrazili nadzieję, że podróż odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Prezydentka Peru Keiko Fujimori również wyraziła Leonowi XIV solidarność w imieniu narodu peruwiańskiego. Konferencja Episkopatu Peru wezwała katolików i ludzi dobrej woli do modlitwy za zdrowie papieża. Mszy przewodniczył arcybiskup Limy, kardynał Carlos Castillo.

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Trasa i operacja

Zgodnie z opublikowanym programem Stolicy Apostolskiej Leon XIV ma przylecieć do Limy z Buenos Aires 11 listopada. Następnego dnia zaplanowano spotkanie z biskupami Peru oraz wieczorne czuwanie z młodzieżą.

13 i 14 listopada pontyfik ma odwiedzić Chiclayo, diecezję, którą wcześniej kierował. Program przewiduje także podróż do Cusco i amazońskiego miasta Pucallpa, gdzie zaplanowano mszę ze wspólnotami Amazonii. 16 listopada ma odprawić mszę w bazie lotniczej Las Palmas i odlecieć do Rzymu.

Leon XIV poinformował, że podczas niedawnych badań lekarze wykryli w jego płucu niewielki guzek, który, jak powiedział, znaleziono na bardzo wczesnym etapie i który był zlokalizowany. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni oświadczył, że operację planuje się przeprowadzić na początku tygodnia, a przewidywana rekonwalescencja pooperacyjna potrwa około tygodnia. Ostateczna decyzja o możliwości dalekiej podróży po zabiegu będzie zależeć od oceny lekarzy.

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