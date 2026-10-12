以色列财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫呼吁总理本雅明·内塔尼亚胡和国防部长以色列·卡茨指示以色列国防军，不要在巴勒斯坦人返回约旦河西岸杰宁、图勒凯尔姆和努尔沙姆斯难民营家园一案中与高等法院合作。据《耶路撒冷邮报》报道。

法院裁决

该决定由最高法院院长伊扎克·阿米特以及法官亚历克斯·斯坦和哈立德·卡布布根据巴勒斯坦居民和以色列公民权利协会提出的请愿作出。法院指出，自军事行动开始以来已过去约一年零九个月，但根据国家方面提供的信息，三个难民营居民返回所需的安全条件仍未得到满足。

法院给予国家方面至2026年11月23日提交进一步更新。更新必须包括完成居民返回所需措施的时间表、对能否加快这些措施的评估，以及对请愿人有关向当地居民提供的人道主义援助存在不足之主张的回应。

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与此同时，法院没有命令立即让居民返回难民营，也没有要求以色列国防军从这些难民营撤出部队。

斯莫特里赫的声明

斯莫特里赫同时也是国防部的一名部长，并担任“宗教犹太复国主义”党主席。他表示，他认为居民返回可能导致约旦河西岸北部恐怖主义基础设施的恢复。他指责三名法官制造了对以色列安全的威胁。

这名部长还表示，他认为国家安全领域的决定应由该国民选领导人而非司法机关作出。在声明结尾，他重申了推动以色列司法体系改革的意图。

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