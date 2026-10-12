Смотрич закликав уряд не співпрацювати з Високим судом Ізраїлю — Jerusalem Post

В Ізраїлі міністр фінансів Безалель Смотрич закликав прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Ісраеля Каца доручити Армії оборони Ізраїлю не співпрацювати з Високим судом справедливості у справі про повернення палестинців до домівок у таборах біженців Дженін, Тулькарм і Нур-Шамс на Західному березі Йордану. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Рішення суду

Рішення ухвалили голова Верховного суду Іцхак Аміт і судді Алекс Стайн та Халед Кабуб за позовом палестинських мешканців і Асоціації громадянських прав в Ізраїлі. Суд зазначив, що від початку військової операції минув приблизно рік і дев’ять місяців, але, за даними держави, умови безпеки для повернення мешканців трьох таборів досі не виконані.

Суд надав державі строк до 23 листопада 2026 року для подання додаткового оновлення. У ньому мають бути графік завершення заходів, необхідних для повернення жителів, оцінка можливості прискорити ці заходи та відповідь на твердження позивачів про недоліки гуманітарної допомоги місцевому населенню.

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Водночас суд не наказував негайно повертати мешканців до таборів і не вимагав від Армії оборони Ізраїлю виводити війська з них.

Заява Смотрича

Смотрич, який також є міністром у Міністерстві оборони та очолює партію «Релігійний сіонізм», заявив, що повернення жителів, на його думку, може призвести до відновлення терористичної інфраструктури на півночі Західного берега Йордану. Він звинуватив трьох суддів у створенні загрози безпеці Ізраїлю.

Міністр також заявив, що рішення у сфері національної безпеки, на його думку, мають ухвалювати обрані керівники країни, а не судова влада. Наприкінці заяви він повторив намір просувати зміни в ізраїльській судовій системі.

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