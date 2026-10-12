В Израиле министр финансов Бецалель Смотрич призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца поручить Армии обороны Израиля не сотрудничать с Высоким судом справедливости по делу о возвращении палестинцев в их дома в лагерях беженцев Дженин, Тулькарм и Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Решение суда

Решение приняли председатель Верховного суда Ицхак Амит и судьи Алекс Стайн и Халед Кабуб по иску палестинских жителей и Ассоциации гражданских прав в Израиле. Суд отметил, что с начала военной операции прошло около года и девяти месяцев, однако, по данным государства, условия безопасности для возвращения жителей трёх лагерей до сих пор не выполнены.

Суд предоставил государству срок до 23 ноября 2026 года для подачи дополнительного обновления. В нём должны быть указаны график завершения мер, необходимых для возвращения жителей, оценка возможности ускорить эти меры и ответ на утверждения истцов о недостатках гуманитарной помощи местному населению.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время суд не приказал немедленно возвращать жителей в лагеря и не потребовал от Армии обороны Израиля вывести из них войска.

Заявление Смотрича

Смотрич, который также является министром в Министерстве обороны и возглавляет партию «Религиозный сионизм», заявил, что возвращение жителей, по его мнению, может привести к восстановлению террористической инфраструктуры на севере Западного берега реки Иордан. Он обвинил трёх судей в создании угрозы безопасности Израиля.

Министр также заявил, что решения в сфере национальной безопасности, по его мнению, должны принимать избранные руководители страны, а не судебная власть. В конце заявления он повторил намерение продвигать изменения в израильской судебной системе.

Читай нас в