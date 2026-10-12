В Кракове, Польша, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский прокомментировал результат выборов, на которых Лукаш Гибала победил Монику Пёнтковскую. Политик заявил, что этот результат означает поражение Дональда Туска и «Гражданской коалиции».

Оценка Качиньского

Как сообщает Interia, Качиньский связал победу Гибалы с лозунгом «Byle nie Tusk» («Лишь бы не Туск»), который также демонстрировали за ним во время выступления. По его словам, исследования свидетельствовали, что 85% избирателей PiS проголосовали за Гибалу.

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Призыв к объединению

Лидер PiS назвал краковский результат очень важным событием, из которого, по его мнению, необходимо сделать выводы. Он заявил, что победить правящую коалицию возможно при условии объединения и готовности не обращать внимания на различные, даже существенные, разногласия. Качиньский также утверждал, что голосование стало более широким неприятием власти нынешней коалиции, в частности «Гражданской коалиции» и ее союзников во главе с Польской крестьянской партией.

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