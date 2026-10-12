В Польше во время прямой трансляции в социальных сетях задержали Матеуша Риттера — бывшего военнослужащего 12-й Великопольской бригады Войск территориальной обороны. Основные действия в отношении мужчины проводит Военная жандармерия, сообщает Interia. По словам представительницы великопольской полиции Ивоны Лищиньской, детали и обстоятельства задержания официально не раскрывались.

Заявление Войск территориальной обороны

После задержания Войска территориальной обороны Польши опубликовали сообщение о причинах, по которым Риттер ранее был уволен с территориальной военной службы. По данным WOT, это произошло 14 августа 2026 года в связи с нарушениями воинской дисциплины.

В WOT заявили, что Риттер якобы незаконно снимал территорию воинской части и распространял изображения военнослужащих без их ведома и согласия. Военные также обвинили его в использовании формы, воинских знаков различия и названия подразделения для собственной медийной деятельности. Отдельно в сообщении упомянута вульгарная форма его публикаций, которая, по мнению WOT, не соответствовала требованиям к поведению военнослужащего.

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По утверждению Войск территориальной обороны, после завершения службы Риттер продолжал публично называть себя плутоновым 12-й Великопольской бригады Войск территориальной обороны.

Конфликт с командованием

В последние недели Риттер публиковал видео о конфликте с руководством бригады, называл фамилии офицеров и унтер-офицеров и ставил под сомнение их компетентность. Он заявлял, что действует в защиту других военнослужащих и намерен раскрыть предполагаемые нарушения в подразделении. Приведенные им обвинения в адрес командования в материале не подтверждены.

Как сообщало Radio Poznań, в середине августа бывшему военнослужащему предъявили обвинения в нескольких преступлениях, в том числе в клевете на командира бригады. WOT также заявили, что в отношении Риттера продолжается производство в 13-м военном отделе районной прокуратуры Познань-Грунвальд в Познани.

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