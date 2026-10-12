波兰在社交媒体直播期间拘留了马特乌什·里特尔，他曾是第12大波兰地区防御部队旅的军人。Interia报道，针对该男子的主要行动由宪兵队开展。大波兰省警方发言人伊沃娜·利什琴斯卡表示，拘留的细节和情况尚未被官方披露。

地区防御部队的声明

拘留发生后，波兰地区防御部队发布声明，说明里特尔此前被解除地区军事服役的原因。WOT称，此事发生于2026年8月14日，原因是违反军事纪律。

WOT表示，里特尔据称非法拍摄军事单位区域，并在未经军人知情和同意的情况下传播其影像。军方还指控他将制服、军用标识和部队名称用于自己的媒体活动。声明还特别提到其发布内容的粗俗形式；WOT认为，这不符合对军人行为的要求。

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地区防御部队称，结束服役后，里特尔仍公开称自己是第12大波兰地区防御部队旅的plutonowy。

与指挥部的冲突

过去数周，里特尔发布了有关其与旅领导层冲突的视频，点名军官和士官，并质疑他们的能力。他表示，自己是在维护其他军人的权益，并打算揭露该部队内涉嫌存在的违规行为。报道中未证实他对指挥部提出的指控。

据Radio Poznań报道，8月中旬，这名前军人被指控犯有数项罪行，其中包括诽谤旅指挥官。WOT还表示，针对里特尔的诉讼程序正在波兹南波兹南-格伦瓦尔德地区检察院第13军事部门进行。

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