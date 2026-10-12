У Польщі під час стріму затримали колишнього військовослужбовця WOT — Interia

У Польщі під час прямої трансляції у соціальних мережах затримали Матеуша Ріттера — колишнього військовослужбовця 12-ї Великопольської бригади Військ територіальної оборони. Основні дії щодо чоловіка проводить Військова жандармерія, повідомляє Interia. За словами представниці великопольської поліції Івони Ліщинської, деталі та обставини затримання офіційно не розкривали.

Заява Військ територіальної оборони

Після затримання Війська територіальної оборони Польщі оприлюднили повідомлення про причини, через які Ріттера раніше звільнили з територіальної військової служби. За даними WOT, це сталося 14 серпня 2026 року у зв’язку з порушеннями військової дисципліни.

У WOT заявили, що Ріттер нібито незаконно знімав територію військової частини та поширював зображення військовослужбовців без їхнього відома і згоди. Військові також закинули йому використання форми, військових позначень і назви підрозділу для власної медійної діяльності. Окремо у повідомленні згадано вульгарну форму його публікацій, яка, на думку WOT, не відповідала вимогам до поведінки військовослужбовця.

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За твердженням Військ територіальної оборони, після завершення служби Ріттер і далі публічно називав себе плутоновим 12-ї Великопольської бригади Військ територіальної оборони.

Конфлікт із командуванням

Протягом останніх тижнів Ріттер публікував відео про конфлікт із керівництвом бригади, називав прізвища офіцерів та унтерофіцерів і ставив під сумнів їхню компетентність. Він заявляв, що діє на захист інших військовослужбовців та має намір розкрити ймовірні порушення у підрозділі. Наведені ним звинувачення щодо командування у матеріалі не підтверджені.

Як повідомляло Radio Poznań, у середині серпня колишньому військовослужбовцю висунули звинувачення у кількох злочинах, зокрема в наклепі на командира бригади. WOT також заявили, що щодо Ріттера триває провадження у 13-му військовому відділі районної прокуратури Познань-Грунвальд у Познані.

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