W Polsce podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych zatrzymano Mateusza Rittera — byłego żołnierza 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Główne czynności wobec mężczyzny prowadzi Żandarmeria Wojskowa, informuje Interia. Według rzeczniczki wielkopolskiej policji Iwony Liszczyńskiej szczegóły i okoliczności zatrzymania nie zostały oficjalnie ujawnione.

Oświadczenie Wojsk Obrony Terytorialnej

Po zatrzymaniu Wojska Obrony Terytorialnej opublikowały komunikat dotyczący przyczyn, dla których Ritter został wcześniej zwolniony z terytorialnej służby wojskowej. Według WOT stało się to 14 sierpnia 2026 roku w związku z naruszeniami dyscypliny wojskowej.

WOT oświadczyły, że Ritter miał rzekomo nielegalnie filmować teren jednostki wojskowej i rozpowszechniać wizerunki żołnierzy bez ich wiedzy i zgody. Wojsko zarzuciło mu również wykorzystywanie munduru, oznaczeń wojskowych i nazwy jednostki do własnej działalności medialnej. W komunikacie osobno wspomniano o wulgarnej formie jego publikacji, która zdaniem WOT nie odpowiadała wymogom dotyczącym zachowania żołnierza.

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Według Wojsk Obrony Terytorialnej po zakończeniu służby Ritter nadal publicznie przedstawiał się jako plutonowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Konflikt z dowództwem

W ostatnich tygodniach Ritter publikował nagrania dotyczące konfliktu z kierownictwem brygady, wymieniał nazwiska oficerów i podoficerów oraz podawał w wątpliwość ich kompetencje. Twierdził, że działa w obronie innych żołnierzy i zamierza ujawnić domniemane naruszenia w jednostce. Przedstawione przez niego zarzuty wobec dowództwa nie zostały potwierdzone w materiale.

Jak informowało Radio Poznań, w połowie sierpnia byłemu żołnierzowi postawiono zarzuty kilku przestępstw, w tym zniesławienia dowódcy brygady. WOT oświadczyły również, że wobec Rittera toczy się postępowanie w 13. Wydziale Wojskowym Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu.

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