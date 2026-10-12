W Krakowie, w Polsce, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skomentował wynik wyborów, w których Łukasz Gibała pokonał Monikę Piątkowską. Polityk stwierdził, że wynik ten oznacza porażkę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej.

Ocena Kaczyńskiego

Jak informuje Interia, Kaczyński powiązał zwycięstwo Gibały z hasłem „Byle nie Tusk”, które było również wyświetlane za nim podczas przemówienia. Według niego badania wskazywały, że 85% wyborców PiS zagłosowało na Gibałę.

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Apel o zjednoczenie

Lider PiS nazwał krakowski wynik bardzo ważnym wydarzeniem, z którego, jego zdaniem, należy wyciągnąć wnioski. Oświadczył, że pokonanie rządzącej koalicji jest możliwe pod warunkiem zjednoczenia i gotowości do niezwracania uwagi na różne, nawet istotne, różnice. Kaczyński twierdził również, że głosowanie było szerszym odrzuceniem rządów obecnej koalicji, w tym Koalicji Obywatelskiej i jej sojuszników z Polskim Stronnictwem Ludowym na czele.

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