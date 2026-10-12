W Izraelu minister finansów Becalel Smotrich wezwał premiera Binjamina Netanjahu i ministra obrony Israela Kaca do polecenia Siłom Obronnym Izraela, aby nie współpracowały z Wysokim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie powrotu Palestyńczyków do ich domów w obozach dla uchodźców w Dżeninie, Tulkarmie i Nur Szams na Zachodnim Brzegu Jordanu. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Decyzja sądu

Decyzję podjęli prezes Sądu Najwyższego Icchak Amit oraz sędziowie Alex Stein i Chalid Kabub po skardze palestyńskich mieszkańców i Stowarzyszenia Praw Obywatelskich w Izraelu. Sąd zaznaczył, że od początku operacji wojskowej minęło około roku i dziewięciu miesięcy, lecz według danych państwa warunki bezpieczeństwa umożliwiające powrót mieszkańców trzech obozów nadal nie zostały spełnione.

Sąd wyznaczył państwu termin do 23 listopada 2026 roku na przedstawienie dodatkowej aktualizacji. Ma ona zawierać harmonogram zakończenia działań niezbędnych do powrotu mieszkańców, ocenę możliwości przyspieszenia tych działań oraz odpowiedź na twierdzenia skarżących dotyczące niedociągnięć w pomocy humanitarnej dla miejscowej ludności.

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Jednocześnie sąd nie nakazał natychmiastowego powrotu mieszkańców do obozów ani nie zażądał od Sił Obronnych Izraela wycofania z nich wojsk.

Oświadczenie Smotricha

Smotrich, który jest również ministrem w Ministerstwie Obrony i stoi na czele partii Religijny Syjonizm, oświadczył, że powrót mieszkańców może, jego zdaniem, doprowadzić do odtworzenia infrastruktury terrorystycznej na północy Zachodniego Brzegu Jordanu. Oskarżył trzech sędziów o stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa Izraela.

Minister oświadczył również, że decyzje w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego powinny, jego zdaniem, być podejmowane przez wybranych przywódców kraju, a nie władzę sądowniczą. Na końcu oświadczenia ponowił zamiar promowania zmian w izraelskim systemie sądownictwa.

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