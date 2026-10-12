Пакистанские силы безопасности заявили о гибели 12 человек во время попытки проникновения из Афганистана через границу в районе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва. В ходе перестрелки погиб наиб-субедар Хидаят Аман — 40-летний житель округа Гизер.

Попытка пересечения границы

Как сообщает The Express Tribune, пресс-служба пакистанских вооруженных сил ISPR заявила, что 10 октября военные зафиксировали движение группы, приближавшейся к международной границе с афганской территории.

По утверждению ISPR, пакистанские военные сорвали попытку проникновения. Ведомство также заявило, что позиции афганских талибов открыли огонь в поддержку этой группы. В ISPR назвали 12 погибших хавариджами и афганскими талибами.

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Заявления военных Пакистана

ISPR обвинила режим талибов в Афганистане в том, что он не препятствует использованию афганской территории террористической организацией, а также в содействии трансграничному терроризму. Эти утверждения являются позицией пакистанской военной стороны.

Пакистанские военные также сообщили об операции по зачистке района для поиска других участников группы. Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шехбаз Шариф отдали дань уважения силам безопасности за срыв попытки проникновения через границу.

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