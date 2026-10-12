Pakistańskie siły bezpieczeństwa poinformowały o śmierci 12 osób podczas próby przedostania się z Afganistanu przez granicę w rejonie Kurram w prowincji Chajber Pasztunchwa. W wymianie ognia zginął naib-subedar Hidayat Aman, 40-letni mieszkaniec dystryktu Ghizer.

Próba przekroczenia granicy

Jak informuje The Express Tribune, służba prasowa pakistańskich sił zbrojnych ISPR oświadczyła, że 10 października wojsko wykryło ruch grupy zbliżającej się do granicy międzynarodowej z terytorium Afganistanu.

Według ISPR pakistańskie wojsko udaremniło próbę przedostania się przez granicę. Urząd oświadczył również, że pozycje afgańskich talibów otworzyły ogień, wspierając tę grupę. ISPR nazwało 12 zabitych charydżytami i afgańskimi talibami.

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Oświadczenia pakistańskiego wojska

ISPR oskarżyło reżim talibów w Afganistanie o to, że nie zapobiega wykorzystywaniu afgańskiego terytorium przez organizację terrorystyczną, a także o sprzyjanie terroryzmowi transgranicznemu. Twierdzenia te są stanowiskiem pakistańskiej strony wojskowej.

Pakistańskie wojsko poinformowało również o operacji oczyszczania terenu w celu odnalezienia innych członków grupy. Prezydent Asif Ali Zardari i premier Shehbaz Sharif oddali hołd siłom bezpieczeństwa za udaremnienie próby przedostania się przez granicę.

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