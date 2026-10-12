Трое людей, застреленных полицией во время национальной церемонии прощания с бывшим премьер-министром Кении Раилой Одингой на стадионе «Касарани» в Найроби, находились далеко от столкновений возле VIP-сектора. Согласно анализу более 1 500 фотографий и видео, проведенному BBC News, они были как минимум в 60 и 160 метрах от мест столкновений.

Погибшие находились далеко от VIP-сектора

События произошли 16 октября 2025 года, когда тысячи людей пришли проститься с Одингой, умершим накануне в Индии во время лечения. Из-за масштабов толпы и опасений по поводу безопасности церемонию в последний момент перенесли из парламента на стадион «Касарани» вместимостью 48 тысяч зрителей.

После нескольких часов ожидания в жару часть присутствующих начала бросать в полицейских, охранявших VIP-павильон, предметы, в том числе пластиковые стулья. Люди также пытались силой попасть в VIP-сектор. В это время полиция открыла огонь боевыми патронами. Кадры из других частей стадиона свидетельствуют, что большая часть толпы сохраняла спокойствие.

40-летний повар Эванс Киче, отец семерых детей, погиб от огнестрельного ранения в голову примерно в 60 метрах от конфликта. Винсент Огуту и Джида Бурка находились на трибунах с противоположной стороны, как минимум в 160 метрах от павильона. Вскрытия подтвердили, что Огуту был смертельно ранен в грудь, а 42-летняя Бурка — в голову.

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Вероятное участие элитного подразделения

Судебно-экспертный анализ BBC указывает, что смертельные выстрелы могли сделать сотрудники элитного полицейского подразделения, отвечающего за охрану президента Уильяма Руто. Журналисты идентифицировали как минимум восьмерых полицейских в тактической одежде и военном камуфляже; по меньшей мере трое из них, вероятно, стреляли.

В то же время BBC не удалось установить, чьи именно пули убили каждого из троих погибших, и не исключило, что стрелять могли другие сотрудники правоохранительных органов на стадионе. Министр внутренних дел Кении Кипчумба Муркомен назвал действия полиции сдержанными и заявил, что правоохранители находились под значительной нагрузкой из-за продолжительной работы и срочного перемещения на другую площадку.

Независимый орган надзора за полицией Кении IPOA продолжает расследовать гибель людей и действия правоохранителей. Пока никто не привлечен к ответственности.

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