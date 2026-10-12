BBC: троє застрелених у Найробі були далеко від сутичок — BBC News

Троє людей, яких поліція застрелила під час національної церемонії прощання з колишнім прем’єр-міністром Кенії Раїлою Одінгою на стадіоні «Касарані» в Найробі, перебували далеко від сутичок біля VIP-сектора. За даними аналізу понад 1 500 фото й відео, проведеного BBC News, вони були щонайменше за 60 та 160 метрів від місць сутичок.

Загиблі були далеко від VIP-сектора

Події сталися 16 жовтня 2025 року, коли тисячі людей прийшли попрощатися з Одінгою, який помер напередодні в Індії під час лікування. Через масштаб натовпу й побоювання щодо безпеки церемонію в останню мить перенесли з парламенту на стадіон «Касарані» місткістю 48 тисяч глядачів.

Після кількох годин очікування в спеку частина присутніх почала кидати предмети, зокрема пластикові стільці, у поліцейських, які охороняли VIP-павільйон. Люди також намагалися силоміць потрапити до VIP-сектора. У цей час поліція відкрила вогонь бойовими набоями. Кадри з інших частин стадіону свідчать, що більшість натовпу залишалася спокійною.

40-річний кухар Еванс Кіче, батько сімох дітей, загинув від вогнепального поранення голови приблизно за 60 метрів від конфлікту. Вінсент Оґуту та Джида Бурка перебували на протилежних трибунах щонайменше за 160 метрів від павільйону. Розтин підтвердив, що Оґуту був смертельно поранений у груди, а 42-річна Бурка — в голову.

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Ймовірна участь елітного підрозділу

Судово-експертний аналіз BBC вказує, що смертельні постріли могли зробити співробітники елітного поліцейського підрозділу, відповідального за охорону президента Вільяма Руто. Журналісти ідентифікували щонайменше вісьмох поліцейських у тактичному одязі та військовому камуфляжі; щонайменше троє з них, імовірно, стріляли.

Водночас BBC не змогла встановити, чиї саме кулі вбили кожного з трьох загиблих, і не виключила, що стріляти могли інші правоохоронці на стадіоні. Міністр внутрішніх справ Кенії Кіпчумба Муркомен назвав дії поліції стриманими та заявив, що правоохоронці перебували під значним навантаженням через тривалу роботу й термінове переміщення на інший майданчик.

Незалежний орган нагляду за поліцією Кенії IPOA продовжує розслідувати загибель людей і дії правоохоронців. Наразі нікого не притягнули до відповідальності.

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