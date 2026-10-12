在内罗毕卡萨拉尼体育场举行的肯尼亚前总理拉伊拉·奥廷加全国告别仪式期间，被警方枪杀的三人远离VIP区域附近的冲突。根据BBC新闻对1500多张照片和视频进行的分析，他们距离冲突地点至少60米和160米。

死者远离VIP区域

事件发生于2025年10月16日，当时数千人前来悼念奥廷加。他于前一天在印度接受治疗期间去世。由于人群规模庞大和对安全的担忧，仪式在最后一刻从议会迁至可容纳4.8万名观众的卡萨拉尼体育场。

在炎热天气中等待数小时后，一些在场者开始向守卫VIP看台的警察投掷物品，包括塑料椅子。人们还试图强行进入VIP区域。此时，警方使用实弹开火。来自体育场其他区域的画面显示，大部分人群保持平静。

40岁的厨师埃文斯·基切育有七名子女，在距离冲突约60米处头部中枪身亡。文森特·奥古图和吉达·布尔卡位于对面的看台上，距离该看台至少160米。尸检确认，奥古图胸部中弹死亡，42岁的布尔卡头部中弹。

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精英部门可能参与

BBC的法医分析表明，致命枪击可能由负责保护总统威廉·鲁托的精英警察部门人员实施。记者确认了至少八名身穿战术服装和军用迷彩服的警察；其中至少三人可能开了枪。

与此同时，BBC无法确定究竟是谁的子弹杀死了三名死者中的每一人，也未排除体育场内其他执法人员可能开枪的可能性。肯尼亚内政部长基普丘姆巴·穆尔科门称警方行动是克制的，并表示执法人员因长时间工作以及紧急转移至另一处场地而承受巨大压力。

肯尼亚独立警察监督机构IPOA仍在调查人员死亡事件和执法人员的行为。目前尚无人被追究责任。

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